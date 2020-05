Omwonende explosie Rotterdam: 'Alsof er een bom naar beneden pleurde'

De Jagthuisstraat werd maandagochtend vroeg opgeschrikt door een explosie in een portiekwoning. Het pand werd vorige week ook beschoten. Een buurman, wiens tuin grenst aan de woning in kwestie, staat “een beetje te shaken”.

“Ik heb nog nooit zoiets gehoord, het was echt alsof er een bom naar beneden pleurde”, vertelt hij aangeslagen aan Hart van Nederland. “Ik kan ook niet meer slapen. Ik moet werken maar ik ben best wel geschrokken, moet ik eerlijk zeggen.”

Twee mensen zijn inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie, vertelt een woordvoerder van de politie. “Er is door getuigen een auto gezien die vlak na de knal is weggereden. Die auto hebben we kunnen traceren in Amsterdam en die is staande gehouden en de twee inzittenden van deze auto zijn aangehouden.”

Of de ontploffing verband houdt met de eerdere beschieting, wordt onderzocht. “Het ligt voor de hand, maar voordat we dat als een feit kunnen constateren, hebben we echt nog wat extra onderzoek nodig”, aldus de woordvoerder.