Het is weer raak in Rotterdam: meerdere kogels afgevuurd op woonhuis

Weer zijn er kogels afgevuurd op een woning in Rotterdam. Dit keer was het raak in de Jagthuisstraat. Daar werden een woonhuis donderdagochtend vroeg meermaals beschoten.

De politie kreeg rond 05.00 uur een melding van meerdere harde knallen in de omgeving van de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. Eenmaal daar troffen ze kogelgaten aan in de ramen van het huis. Er zijn geen gewonden gevallen.

Lees ook: Winkelpand in Rotterdam doorzeefd met kogels: ‘Ik voel durf niet naar mijn winkel’

Zwarte auto

Volgens een journalist ter plaatse werd de woning zes keer beschoten en reed er direct daarna een zwarte auto met hoge snelheid de wijk uit. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek.

Om 418 uur vanochtend werd een woning aan de #Jagthuisstraat zes keer beschoten. Kogelgaten in de ruiten. Direct daarna reed een zwarte auto met hoge snelheid de wijk uit. Politie doet onderzoek in de straat #rotterdam #schietpartij #vuurwapens #rotterdamwest @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/5Wdp2mwGU1 — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) May 14, 2020