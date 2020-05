Explosie bij woning in Rotterdam, huis werd eerder ook al beschoten

Bij een portiekwoning in de Jagthuisstraat in Rotterdam heeft rond 02.30 uur een explosie plaatsgevonden. De explosie is ontstaan door een explosief van buiten de woning, die recentelijk ook al werd beschoten, meldt de politiewoordvoerder. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

De politie heeft de omgeving van de portiekwoning afgezet. Veel hulpdiensten zijn op de been, meldt de politie. Team Explosievenverkenning onderzoekt de woning, daarna zal de politie sporenonderzoek doen.

Inzittenden aangehouden

Agenten hebben de inzittenden aangehouden van een auto die getuigen na de explosie hebben zien wegrijden. De auto is getraceerd in Amsterdam en de inzittenden zijn aangehouden. De politie onderzoekt of ze betrokken zijn bij de explosie.

Bewoners van de omliggende woningen hadden hun huizen al verlaten en zijn opgevangen, meldt de woordvoerder. De politie hoopt dat zij snel terug mogen naar hun eigen woningen.

Recentelijk was de woning in de Jagthuisstraat ook al doelwit van een beschieting. De politie is een groot onderzoek begonnen naar een reeks schietpartijen in het westen en oosten van de stad en onderzoekt of er een verband is tussen meerdere incidenten.

ANP

Beeld: Video Duivestein