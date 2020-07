Theater op omvallen doet dankzij Velsenaren grote investering: 'Film moet ons redden'

Investeringen mogen ze niet doen, want daarvoor staat Stadsschouwburg Velsen er te slecht voor. Toch hebben directeuren Manon Koers en Jacob Bron deze week een filmprojector gekocht van bijna 50.000 euro. Door films te gaan vertonen hopen ze het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis.

Dinsdagochtend werd hij geleverd, de spiksplinternieuwe filmprojector die de redding het Stadsschouwburg moet betekenen. Net als veel andere culturele instellingen, verkeert het theater in zwaar weer door de coronacrisis. Maandenlang hebben ze geen bezoeker gezien.

Theaters op omvallen

Alle theaters in ons land moesten op 12 maart namelijk dicht op last van de overheid. Zo hoopte het kabinet de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels mogen theaters weer open, maar de zalen mogen niet volledig gevuld worden. Volgens een speciale taskforce loopt de sector dit jaar door al die maatregelen zo’n 2,6 miljard euro mis.

Ook de stadsschouwburg van Velsen wordt hard geraakt. “Wij staan er heel slecht voor”, vertelt zakelijk directeur Manon Koers. “Als we niks doen, zakken we in januari door het ijs.”

‘Film moet ons redden’

Een reddingsactie is dus noodzakelijk. De directie van het theater denkt een gat in de markt gevonden te hebben: films vertonen in het theater. “We denken zo het theater te redden omdat film risicoloos is. Voor een theaterstuk betalen wij geld aan een acteur of productie. Dat zijn soms hoge bedragen en dat hoop je er dan met de kaartverkoop uit te halen.”

Met film is dat anders, legt Koers uit. “Daarvoor dragen we een deel van de kaartverkoop af. Dus als wij heel weinig kaartjes verkopen, betalen we ook minder. Het is risicoloos.”

Maar om films te kunnen vertonen heb je een filmprojector nodig en een goede geluidinstallatie. Daar heeft het theater geen geld voor. Met behulp van het publiek hopen de directeuren toch die belangrijke investering te kunnen doen.

Velsen op de fiets naar de film

Daarom zetten ze drie weken geleden een crowdfundingsactie op, met als doel: 80.000 euro. Een enorm bedrag, maar “slechts 10 euro per Velsenaar” beredeneert Koers. De actie heet ‘Velsen fietst naar de film’, want Velsenaren moeten nu nog naar Haarlem of Beverwijk om naar de film te kunnen.

Lees ook: Petitie om Amsterdams’ oudste bioscoop te redden al ruim 21.000 keer ondertekend

De inwoners van de gemeente waaronder IJmuiden en Velserbroek vallen, springen massaal in de bres voor het theater. In 20 dagen tijd is er al meer dan 50.000 euro opgehaald. De filmprojector is zelfs al besteld en binnen. “Fantastisch”, vindt Koers. “Het leeft echt in Velsen.”

De 30.000 euro die nog ontbreekt is bedoeld voor een projectiescherm en een beter geluidssysteem. Als die ook gerealiseerd kunnen worden, hoopt het theater nog deze zomer films te kunnen vertonen. “Maar”, benadrukt Koers. “We blijven ook nog gewoon de theatervoorstellingen doen.”