Er is nog steeds een groot tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg. Dat meldt brancheorganisatie ZorgthuisNL donderdag aan Hart van Nederland. De schaarste is zelfs zo erg dat er wonden moeten worden verzorgd met blote handen.

Volg in ons liveblog het belangrijkste nieuws over het coronavirus

Volgens ZorgthuisNL kunnen zorgorganisaties bij het kopen van beschermingsmiddelen niet altijd genoeg bestellen. “Dat komt omdat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) een aantal criteria hanteert”, legt woordvoerder Hans Buijing uit. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld aangeven hoeveel medewerkers er bij de zorginstelling werkzaam zijn.

Het LCH werd twee maanden geleden opgericht vanwege het grote tekort aan beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten. “Het LCH bepaalt hoeveel materiaal je krijgt”, aldus Buijing

Kleine zorginstellingen

Voor relatief kleine zorginstellingen betekenen de criteria van het LCH dat ze weinig beschermingsmiddelen kunnen inkopen. Dat merken ze ook bij Thuiszorg De Zonnestralen in Hoofddorp. Met tien medewerkers leveren zij thuiszorg aan ouderen. Vooral van latex handschoenen zijn er lang niet genoeg.

Lees ook: Ruim kwart van de Nederlanders gebruikt beschermingsmiddel tegen coronavirus

Monique Darras van De Zonnestralen ziet dat de tekorten nog steeds niet zijn opgelost. “We hebben ongeveer zestig zorgmomenten op een dag. Dat betekent dus dat we minimaal 120 handschoenen nodig hebben”, legt ze uit.

Het probleem is volgens haar dat als er nu een bestelling wordt gedaan, maar tussen de drie en twintig procent geleverd wordt. “Dus als ik duizend latex handschoenen bestel, krijg ik er ongeveer honderd.”

Zonder handschoenen

Bij De Zonnestralen heeft het tekort ertoe geleid dat er al handelingen zonder handschoenen zijn gedaan, zoals het verzorgen van wonden. Monique denkt dat het bij ouderen voor veel verwarring zorgt. “Cliënten zeggen dat ze graag extra willen betalen om ervoor te zorgen dat er genoeg materiaal is.”

Maar daar gaat het niet om, legt ze uit. “We kunnen ze gewoon nergens meer krijgen. De ouderen zitten de hele dag voor de tv en zien dat men zegt dat er genoeg beschermingsmiddelen zijn.”

‘Criteria zijn vreemd’

ZorgthuisNL erkent het probleem en vindt de criteria van het LCH niet handig. “Die criteria vinden wij vreemd, daar zit spanning op. Het is bij minister Martin van Rijn gemeld, maar verder kunnen we niet zoveel.”

De brancheorganisatie begrijpt dat er aan een aantal producten simpelweg een tekort is, maar ziet ook vooruitgang. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoeveelheid mondkapjes die nu beschikbaar zijn. De verdeling bij andere hulpmiddelen, zoals handschoenen, is nog wel ingewikkeld.”