Ruim kwart van de Nederlanders gebruikt beschermingsmiddel tegen coronavirus

Zeker 40 procent van de Nederlanders maakt gebruik van een beschermingsmiddel tegen het coronavirus. Dit blijkt uit het dagelijkse Wat vindt Nederland-onderzoek onder 3000 mensen.

Zo heeft 19 procent van de Nederlanders mondkapjes gekocht. 6 procent maakt zelfs eigen mondkapjes. 15 procent van de deelnemers gebruikt liever latex handschoenen als beschermingsmiddel.

Ruim een kwart hergebruikt mondkapjes

Daarnaast vroegen we wat u doet nadat het mondkapje is gebruikt. 53 procent geeft aan dat ze het weggooien bij het restafval en 36 procent zet het zelf her te gebruiken. 8 procent van de Nederlanders die mondkapjes hebben gooit ze verkeerd weg, namelijk in de afvalbak voor het plastic.

Wat vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.