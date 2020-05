LIVEBLOG | Lees hier het laatste nieuws rondom het coronavirus

Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.871

In totaal zijn er tot nu toe 45.768 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.697 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 189 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:08 – Coronavouchers dekken niet altijd alle kosten van de consument

De vouchers die bedrijven aanbieden na annuleringen vanwege de coronacrisis dekken niet altijd alle kosten die de consument heeft gemaakt. Dit stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na controle van 180 bedrijven in vijf verschillende sectoren, waar de autoriteit klachten over had gekregen.

Naast een volledige vergoeding moet volgens de ACM ook de communicatie met de consument over oplossingen bij annulering beter. De autoriteit heeft een eerste groep bedrijven opgedragen verbeteringen door te voeren in hun voucherregelingen en gaat de komende weken door met deze controles, waarbij ook wordt gekeken naar de uitvoering van de regeling in de reisbranche.

Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: “Consumenten hebben recht op hun geld terug als een bedrijf een dienst niet levert. Maar als alle bedrijven nu al hun klanten in een keer moeten terugbetalen, zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan. Dan kun je als consument ook niets claimen. Een voucher kan daarom nu een redelijk alternatief zijn. Maar dan moet deze voor de consument wel een volwaardige vervanging zijn en moet hij weten waarvoor hij kiest. Het is in het belang van consumenten én bedrijven dat dit goed gaat. Wij blijven voucherregelingen actief in de gaten houden.”

Update 07:06 – Aruba versoepelt coronamaatregelen, bars en restaurants open vanaf 1 juni

Aruba gaat verder met het versoepelen van de coronamaatregelen en geeft vanaf 1 juni bars en restaurants de mogelijkheid om de deuren weer te openen. Tot nu toe waren sinds eind maart bars gesloten en mochten restaurants alleen eten bezorgen of laten afhalen.

Nu heeft minister-president Eveleyn Wever-Croes een nieuwe versoepeling aangekondigd. Ook koffiehuizen, spa’s en massagesalons mogen per 1 juni weer open. Aruba wil de economie zo snel mogelijk weer laten draaien. Al bijna drie weken zijn er geen nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Er is nog sprake van één actieve coronabesmetting op het eiland.

Update 07:02 – Duizenden patiënten houden klachten na corona

Duizenden Nederlanders die het coronavirus hebben gehad, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen veel slechter dan normaal.

Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nvalt) Leon van den Toorn in het AD. Volgens hem onderschatten veel patiënten de gevolgen van besmetting met corona. Van den Toorn wijst erop dat het virus en de reactie van het lichaam daarop permanente schade aan de longen kan veroorzaken. “Er ontstaat in ernstige gevallen een soort littekenvorming, dat noemen we longfibrose. De longen krimpen en het longweefsel wordt stugger, waardoor het moeilijker is om voldoende zuurstof binnen te krijgen.’’