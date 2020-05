Niet alleen de komende week wordt het prima weer, ook het aanstaande pinksterweekend belooft veel goeds. Het weer tijdens Pinksteren belooft zon, aangename temperaturen en geen regen.

Lees ook: Topdrukte op het strand van Scheveningen: ‘Ga niet tegelijk weer naar huis’

Dat meldt Weer.nl maandag. Zowel zaterdag, zondag als maandag is er volop zonneschijn en lopen de temperaturen vrijwel in heel het land op tot 20 graden of meer. In het zuiden des lands loopt het kwik zelfs op tot 25 graden. Lokaal kan het nóg warmer worden.

Het mooie weekend wordt vrijdag al ingezet. Dan draait de wind naar het oosten, waarmee droge, warme lucht onze kant op komt. Van regen is vooralsnog geen sprake en ook qua wind hebben we weinig te vrezen: het is vrij rustig met een zwak tot hoogstens matig briesje.

Lekker warm tot laat in de avond

‘s Nachts is er amper sprake van kou. Het hele weekend liggen de minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden. Die minima worden pas laat in de nacht bereikt, wat betekent dat het ook ’s avonds nog lang aangenaam zal blijven. Op veel plaatsen zal het om 22.00 uur ’s avonds nog rond de 20 graden zijn.

Vrijwel alle feestdagen zijn dit jaar met prachtig weer verlopen. Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en nu ook Pinksteren: stuk voor stuk volop zonnige dagen. Dat is ook niet zo vreemd: de lente van 2020 ligt wat betreft het aantal zonuren bijna 300 uur (!) voor op het gemiddelde in deze periode.

Beeld: ANP