Op deze stralende Hemelsvaartdag was het zo druk op de stranden, dat in veel gemeenten is besloten om de toegangswegen af te sluiten. Maar in Scheveningen, waar je vanuit de stad overal zo het strand oploopt, is dat onbegonnen werk. En dus tierde het van de badgasten: anderhalve meter afstand houden bleek voor veel mensen gevallen geen optie.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Via een webcam op het strand is live te zien hoe druk het is op de boulevard en het strand. Inmiddels zijn flink wat strandgangers weer naar huis gegaan en is er weer volop zand te zien, maar dat was eerder in de middag wel anders.

#Scheveningen trending

“Ben je van plan om naar het strand te gaan? Houd dan altijd ander meter afstand tot anderen”, dat riep de Haagse politie op. “Vermijd drukke gebieden en keer om indien nodig. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.”

De drukte op het stadsstrand is veel mensen niet ontgaan, ook buiten Den Haag niet. De hashtag #Scheveningen was de hele dag trending op Twitter. Over de vraag of de drukte verantwoord was, waren de meningen op social media verdeeld.

De tram vanuit Den Haag centrum zat bommetjevol. Denk na mensen. 🤦🏼‍♀️ #Scheveningen #Strand pic.twitter.com/1DwkM5XnHW — Kelsey Fieret (@kelseyfieret) May 21, 2020

Onze achtertuin. De meeste mensen houden prima afstand. 👍 Ongv. 10 meter verderop zitten mensen voor en naast ons. Helaas zijn er ook stukken strand waar geen rekening met elkaar wordt gehouden. Bijv. waar de tram stopt. Toeval? 😉 #strand #scheveningen pic.twitter.com/V9z82nyCU9 — Kelsey Fieret (@kelseyfieret) May 21, 2020

‘Ga er niet alsnog heen!’

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag riep de recreanten op om niet allemaal tegelijk het strand te verlaten. Uiteraard werd ook afgeraden om alsnog naar stranden of recreatiegebieden te gaan.

Hou 1,5 meter afstand, vermijd drukte en opstoppingen, ook lopend en op de fiets! Waarnemend vz Remkes van Veiligheidsregio Haaglanden roept iedereen in de regio op om stranden en recreatiegebieden straks niet allemaal tegelijk te verlaten. Advies voor nu: ga er niet alsnog heen! pic.twitter.com/LQEBUKKvkz — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) May 21, 2020

Beeld: Regio15.nl