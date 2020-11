Wegens stomend succes verlengd: de sexy marinierskalender!

De donkere dagen staan voor de deur en door corona beloven ze zelfs nog wat donkerder te worden. Gelukkig is er toch nog een ‘lichtpuntje’ op komst: de sexy marinierskalender is namelijk terug!

Defensie kwam vorig jaar voor het eerst met een marinierskalender. De sexy soldaten bleken zeer goed in de smaak te vallen bij het volk: binnen 24 uur waren de eerste exemplaren allemaal op. Tot grote verrassing van de mariniers. “We hadden een weddenschap afgesloten”, vertelt kapitein der mariniers Maurits Holle. “Slechts één persoon dacht dat ‘ie zou uitverkopen.”

Dat smaakte naar meer, vonden ze ook bij het leger. Wegens het stomende succes is de sexy marinierskalender daarom nu verlengd. “We leven dit jaar natuurlijk in een moeilijke tijd met corona”, legt Holle uit. “Daarom willen we nu aan het eind van jaar voor een lichtpuntje zorgen.”

Land en water

De pikante plaatjes zijn deze keer geschoten op en rond de marinierskazerne op Texel. Afgetrainde soldaten die uit de branding komen: niet verkeerd om naar te kijken, maar volgens Defensie is er ook een boodschap. Het thema van de nieuwe kalender is namelijk ‘amfibisch’. “Want mariniers zijn direct inzetbare militairen die vechten op de grens van land en water.”

Net als vorige keer gaat de gehele opbrengst van de sexy marinierskalender ook dit jaar naar het goede doel. Defensie hoopt zo geld in te zamelen voor verschillende organisaties in Nederland en op Aruba en Curaçao, waaronder het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en Hulphond Nederland.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie had vrijdag de eer om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Liefhebbers moeten zich nog heel even inhouden, want de kalender is vanaf 16 november te koop op www.marinierskalender.nl. Maar wacht niet te lang: het is voorlopig de laatste. Gelukkig gaat het deze keer om een verjaardagskalender. “Die kan wat langer blijven hangen”, benadrukt het leger.