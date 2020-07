Een jaarkalender met hete halfnaakte hunks en… alpaca's?!

Nog nooit gehoord van de Alpaca en Hunk-kalender? Dat kan kloppen, want die bestaat ook niet. Maar daar komt snel verandering in: Hart van Nederland was bij de fotoshoot.

Het idee voor de Alpaca en Hunk-kalender is ontstaan in het Overijsselse dorp Rouveen, waar Sabrina Petter sinds kort een alpacaboerderij heeft. Ze heeft er nu vijf en dacht dat het wel een leuk idee zou kunnen zijn om de schattige dieren samen met stoere mannen op de gevoelige plaat vast te leggen.

‘Eens wat anders’

“Het is een keer wat anders,” vertelt Sabrina aan Hart van Nederland. “Kalenders met paarden en koeien, die kennen we inmiddels wel.” De alpacahoudster zag dan ook een kans. “Mooie mannen en alpaca’s is niet een veelvoorkomende combinatie, vandaar.”

En dus moest de Rouveense op zoek naar geschikte modellen, een héle vervelende klus. “Dat was zeker een voordeel”, lacht Sabrina eerlijk. Via Facebook en Instagram zocht ze naar mooie mannen en zo kwam ze uit bij de zes mannen die de nieuwe jaarkalender sieren.

Lees ook: Kalender met halfnaakte mannen en gehandicapte poezen om ziektekosten te dekken

‘Hele aparte ervaring’

Een van de kalenderknapen is de 28-jarige Danny Moes. Hij is geen onbekende in het wereldje. “Ik sta ook op de boerenkalender en heb eerder met paarden geschoten”, vertelt hij met drie alpaca’s aan zijn zijde. Toch was deze fotoshoot een “heel aparte” ervaring voor het model. “Ik wist niet dat je ook met alpaca’s op de foto kunt.”

Al snel voelde het volgens Danny vertrouwd. “Het zijn hele lieve dieren.” Wel moest de alpacahunk veel geduld hebben, want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn de dieren niet erg knuffelig. “Je hebt er geen controle over. Ze draaien de hele tijd om je heen”, weet het fotomodel nu ook.

‘Niet erotisch hoor’

De jaarkalender is niet erotisch bedoeld, benadrukt Sabrina. Welke foto vindt ze persoonlijk eigenlijk het mooist? “Ik vind ze allemaal mooi.” Maar gaat het dan om de foto’s of om de hete hunks? “Allebei”, zegt ze met een glimlach. Ook Danny is tevreden met het eindresultaat. “Het is iets schattigs met iets stoers. Heel gaaf.”

Eind volgende maand worden de eerste Alpaca en Hunk-kalenders gedrukt. “Ik hoop dat-ie bij veel mensen komt te hangen”, zegt de alpacahoudster tot slot. “En dat ze dan kunnen genieten van de mooie mannen en de leuke alpaca’s.”