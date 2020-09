Deze nieuwe coronaregels gelden vanaf vandaag in zes regio's

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er vanaf zondag 18:00 in zes regio’s nieuwe coronaregels. Dat maakten premier Rutte en minister De Jonge vrijdag al bekend tijdens een ingelaste persconferentie. Als geheugensteun zetten we de nieuwe maatregelen nog eens op rij.

Om uitbraken van het virus lokaal scherper en beter te bestrijden, gelden er vanaf vandaag drie verschillende risiconiveaus in de verschillende regio’s. Wordt er in een regio opgeschaald, dan zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Vanaf 18:00 vandaan staaat Nederland, op zes gebieden na, aangemerkt als niveau 1. In Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden en Kennemerland geldt dan niveau 2.

Horeca dicht om 1 uur

In die zes regio’s mogen horecagelegenheden vanaf middernacht geen nieuwe gasten ontvangen. Om 1 uur ‘s nachts moeten de horecatenten dicht. Daarnaast mogen groepen mensen in die regio’s uit niet meer dan vijftig personen bestaan. Voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen geldt een uitzondering.

Ook gaan openbare gebouwen in diverse regio’s met zogenoemde venstertijden voor kwetsbare groepen werken. Met andere woorden: gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden roosteren speciale uren in waar ze alleen open zijn voor mensen uit kwetsbare groepen, zoals ouderen.

Strengere handhaving op naleven coronaregels

In de zes regio’s zal ook strenger worden gehandhaafd op naleving van de regels. Er zal gericht worden gecontroleerd bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociĆ«teiten. In Rotterdam-Rijnmond gaan ze nog een stapje verder. Daar zal ook extra worden gehandhaafd op naleving van de basisregels als handen wassen en het houden van afstand.

In onder andere Amsterdam-Amstelland en Kennemerland worden geselecteerde gebieden ‘s avonds afgesloten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld illegale feesten worden georganiseerd.