Nieuwe coronaregels in de horeca gaan vandaag in

Vanaf maandag moeten mensen die een restaurant of café bezoeken bij aankomst hun contactgegevens achterlaten. Ook moet er weer verplicht gereserveerd worden voor een plek, binnen én buiten.

Bezoekers zijn niet verplicht om hun gegevens af te staan, wel kunnen horecazaken mensen weigeren die niet mee willen werken. Daarnaast blijven de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden, ook van kracht. De nieuwe regels moeten het makkelijker maken om contactonderzoek te doen nadat iemand besmet blijkt te zijn.

Lees ook: Vier op vijf mensen vindt delen van contactgegevens in horeca prima

De verscherping van de coronamaatregelen werd vorige week donderdag aangekondigd door premier Mark Rutte tijdens een extra ingelaste persconferentie. Sinds vorige maand is het coronavirus bezig aan een nieuwe opmars in Nederland. Zondag werden er 577 nieuwe gevallen gemeld.

Vragen over privacy

De nieuwe maatregelen in de horeca roepen vragen op over privacy. Zo liet branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland weten dat verplicht achterlaten niet mag volgens de privacyregels. Directeur Dirk Beljaarts zei nog verdere informatie van het kabinet te verwachten over hoe de registratie moet gaan werken.

Lees ook: ‘Jongeren aanspreken op coronagedrag is slechte boodschap van kabinet’

De sector vindt daarnaast ook dat de aandacht opnieuw teveel op de horeca ligt. Zo wijst de branchevereniging erop dat de overheid de afgelopen tijd juist meldt dat familiefeestjes en andere samenkomsten in de privésfeer de belangrijkste besmettingshaarden zijn.

ANP