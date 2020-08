Vier op vijf mensen vindt delen van contactgegevens in horeca prima

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat bezoekers van horecagelegenheden hun persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder meer dan 5253 Nederlanders. 82 procent vindt het prima om hun gegevens te laten noteren als ze een hapje gaan eten of een terrasje pakken.

Premier Mark Rutte kondigde eerder deze week aan dat vanaf maandag 10 augustus nieuwe coronamaatregelen voor de horeca van kracht worden. Het noteren van de gegevens van gasten helpt om het contactonderzoek van de GGD sneller te laten plaatsvinden. Naast deze maatregel is ook nieuw dat horecagelegenheden twee weken dicht moeten als blijkt dat veel van hun gasten positief getest zijn op het COVID-19-virus.

Niet verplicht

Horecapersoneel wordt verplicht om bezoekers te vragen hun gegevens achter gelaten. In verband met privacywetgeving ben je als horecabezoeker echter niet verplicht om je gegevens daadwerkelijk achter te laten. 64 procent van de ondervraagde Nederlanders zou wel achter een verplichting staan.

Lees ook: Alle maatregelen die tijdens de afgelopen persconferentie werden aangekondigd

Bovendien vindt 67 procent van de panelleden dat de registratieplicht niet moet ophouden bij de horeca. Volgens hen zou deze maatregel ook moeten gelden voor dierentuinen, pretparken en musea. “Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik denken,” zegt uitbater Arno Hendericks van café Central Venlo. “Waarom moeten wij per se registreren, maar als de GGD te weinig personeel heeft, stoppen ze maar?”

Een extra maatregel is dat horecazaken automatisch voor 14 dagen dicht gaan in het geval van een besmette bezoeker of personeelslid. Ook dat stuit Hendricks tegen de borst: “We stoppen ook niet met vliegen als er een besmetting is.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.