Honderden boze boeren opnieuw de weg op, toegang Lelystad Airport geblokkeerd

Donderdagavond zijn er opnieuw honderden boze boeren de weg opgegaan. Ze blokkeren onder andere de toegang tot vliegveld Lelystad Airport. In Dronten stonden tientallen trekkers op een centraal plein.

Aan het begin van de avond verzamelden boeren uit de regio Nijkerk zich op een parkeerterrein in Terschuur. Daarna vertrokken ze richting Lelystad Airport. Een aantal actievoerders zou ook het afgesloten terrein zijn opgereden, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen tegenover Hart van Nederland.

Boze boeren trokken donderdagavond ook naar Dronten, waar ze ongeveer vijftig trekkers parkeerden op het Meerpaalplein, in het centrum van de Flevolandse plaats. Burgemeester Jean Paul Gebben ging in gesprek met de actievoerders. Inmiddels rijden de boeren weer weg, ook zij zouden onderweg zijn naar Lelystad Airport.

Boos om veevoerplannen

Boeren gaan sinds een week weer massaal de weg op met trekkers om te demonstreren. Ze eisen onder meer dat supermarkten een eerlijke prijs betalen voor hun landbouwproducten. Maar ze zijn vooral boos over nieuwe maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen.

Zo wil minister Carola Schouten van Landbouw dat boeren veevoer gaan gebruiken met minder eiwit erin, maar dat zien ze niet zitten. Ze zijn bang dat eiwitarm voedsel niet goed is voor hun dieren. Sommige boeren vinden dat het zelfs dierenmishandeling is.

Week vol boerenprotesten

De boerenprotesten laaiden vorige week donderdag opnieuw op toen boze boeren spontaan naar het Binnenhof trokken. De Tweede Kamer was op dat moment bezig aan de laatste debatten voor het zomerreces. Defensie sloot met pantservoertuigen de binnenstad van Den Haag af.

Ook in de dagen erna trokken de boeren erop uit op hun trekkers, wat op verschillende snelwegen leidde tot opstoppingen en files. Verder werd er bij meerdere distributiecentra van supermarkten actiegevoerd. Daarnaast deden verschillende boeren aangifte tegen minister Schouten vanwege de stikstofplannen.

Demonstratieverbod in noorden

Begin deze week werd er in de drie noordelijke provincies een verbod ingesteld voor demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Volgens de veiligheidsregio’s ontstonden er door de opstoppingen gevaarlijke situaties. De actievoerders ontkenden dit echter waarop boerenactiegroep Farmers Defence Force naar de rechter stapte.

Woensdag werden tientallen mensen opgepakt na een demonstratie met trekkers bij een afvalverwerkingsbedrijf in het Drentse Wijster. Ze werden naar het politiebureau in Assen gebracht. Na een paar uur werden ze vrijgelaten. 56 boeren moeten een boete van 390 euro betalen, zeven minderjarigen zijn doorverwezen naar Bureau Halt.

In het kort geding dat Farmers Defence Force had aangespannen bepaalde de rechter donderdag dat het demonstratieverbod mag blijven gelden. De boerenactiegroep riep de achterban daarna op om in ieder geval tot maandag niet meer met trekkers de weg op te gaan. Op die dag loopt het verbod in de noordelijke provincies af.