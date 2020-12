De Koninklijke Marechaussee heeft niets gevonden in het vliegtuig op Schiphol dat woensdagmiddag werd ontruimd na een bommelding. Het toestel is in het begin van de avond weer vrijgegeven. Ook zijn de afzettingen op het vliegveld weggehaald.

Eerder is in Haarlem een verdachte opgepakt in verband met de bommelding. Tot nu toe is alleen bekend dat het om een man gaat. Op welke manier hij betrokken is bij het incident blijft onduidelijk, de marechaussee doet vooralsnog geen mededelingen. Ook de bestemming van het vliegtuig is niet bekendgemaakt.

Vliegtuig ontruimd

Na een melding van een ‘verdachte situatie’ aan boord van het vliegtuig, werd het toestel ontruimd en moesten alle passagiers van boord. Niemand raakte gewond. Er werd een zogeheten GRIP2-melding gedaan waarna politie en andere hulpdiensten naar Schiphol uitrukten om te assisteren.

Een gedeelte van de D-pier van Schiphol was een paar uur afgesloten in verband met het onderzoek. De bommelding had verder geen gevolgen voor het overige vliegverkeer. Er waren alleen enkele gatewijzingen, aldus een woordvoerder van Schiphol. Als er vluchten vertraagd waren kwam dat door de mist.

