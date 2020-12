Marechaussee: 'verdachte situatie' in vliegtuig op Schiphol

Er is een “verdachte situatie” aan boord van een vliegtuig op Schiphol gaande, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Verder wil de Marechaussee helemaal niets loslaten over het incident. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Een woordvoerder stelt dat ze druk bezig zijn met onderzoek.

Ook andere hulpdiensten zijn uitgerukt naar Schiphol om te assisteren.

De Marechaussee onderzoekt een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op @Schiphol. Later meer. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) December 9, 2020