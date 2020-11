Blije carbidfanaten roepen op: ga niet stunten met carbidschieten

Het landelijke verbod op carbidschieten is van tafel, tot grote vreugde van liefhebbers van het carbidschieten. Bé IJmker, die veel carbidschietwedstrijden organiseerde in Drenthe, noemt het de enige juiste beslissing.

Nu vuurwerk afsteken verboden is, gaan vermoedelijk veel jongeren carbidschieten rondom oud en nieuw. “Het is bij ons in het noorden echt een traditie en de jongeren hier kunnen er goed en veilig mee omgaan,” vertelt IJmker aan Hart van Nederland. “We hebben hier ook veel open velden, dus het kan ook veilig.”

Vergunningen aangevraagd

IJmker heeft inmiddels al twee vergunningen bij de gemeente Tiendeveen aangevraagd om in december te kunnen knallen. “Als het wordt goedgekeurd, dan willen we wat organiseren voor 19 december of tijdens oud en nieuw. We hopen dat het nu wordt toegestaan. Dat zou fantastisch zijn.”

Die toestemming is nodig, want hoewel er geen landelijk verbod kwam, mogen gemeenten wel zelfstandig bepalen of ze carbidschieten verbieden of toestaan. Diverse gemeenten kondigden de afgelopen weken al aan het carbidschieten dit jaar te verbieden.

Bé IJmker is liefhebber, maar vindt wel dat grote gemeenten als Amsterdam en Utrecht scherp naar een verbod moeten kijken. “Carbidschieten is veilig, maar je moet goed oppassen. Het kan niet in een woonwijk bijvoorbeeld, omdat de luchtdruk zich ver weg verplaatst. Daarom wil ik randgroepjongeren waarschuwen: ga niet stunten met carbidschieten!”

