Geen landelijk verbod op carbidschieten, regio's bepalen zelf de regels

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. Dat hebben de 25 veiligheidsregio’s maandagavond besloten in samenspraak met minister Ferd Grapperhaus.

In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan, zei voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad maandagavond.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. “In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken”, aldus de burgemeester van Nijmegen.

