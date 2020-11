Carbidschieten dit jaar razend populair door vuurwerkverbod: 'We zijn helemaal uitverkocht'

Nu voor heel Nederland een vuurwerkverbod geldt voor aankomende jaarwisseling, zijn er veel meer mensen die overstappen op carbidschieten. Een belrondje langs carbidverkopers in Nederland leert dat het snel gaat met de verkoop. De voorraden raken in rap tempo op. Experts waarschuwen: het vuurwerkverbod is dan wel bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten, maar carbid kan minstens zo gevaarlijk zijn.

Carbidschieten mag van de regering wel doorgaan, omdat carbid niet onder de noemer vuurwerk valt. Carbid is brandkalk dat explodeert als er water bij komt. Meestal wordt dat gedaan in melkbussen die afgesloten zijn met een plastic bal. Door de knal vliegt de bal dan metershoog de lucht in.

Helemaal uitverkocht

Grote leveranciers als melkbusshop.nl en oudejaarswinkel.nl bevestigen een toename van de verkoop sinds het verbod. “Onze bestellingen lopen in rap tempo op. Veel mensen richten zich nu op carbidschieten, daardoor is er grote drukte”, aldus melkbusshop.nl op Facebok. Maar ook een kleinere verkoper als Harm Hol uit Barneveld is al helemaal uitverkocht. “Ik heb de laatste voorraad net ingepakt, die wordt zo door klanten opgehaald.”

Maar carbidschieten kan heel gevaarlijk zijn, zegt Birgitte Blatter van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. “Carbidschieten is geen veilig alternatief een algeheel vuurwerkverbod. Van de 1300 personen die vorig jaar met vuurwerkletsel die op de spoedeisende hulp of huisartsenpost terecht zijn gekomen, had zes procent letsel als gevolg van carbidschieten. Dat zijn er 78.” Het waren allemaal slachtoffers tussen de 15 en 29 jaar. Waar het bij vuurwerk veel om oogletsel gaat, worden bij carbidschieten vooral brandwonden (meer dan de helft) en fracturen (15%) veroorzaakt.

Leuker dan vuurwerk

Carbid-expert en -verkoper Harm Hol vindt carbidschieten veel leuker dan vuurwerk. “Het is even wat meer werk, maar zoveel meer plezier dan het aansteken van een kort lontje.” Wel is hij het eens dat het vooral veilig moet zijn. “Soms zie je mensen op internet van die rare dingen doen, even kijken waarom er geen knal komt en dan die bus open doen.” Dat is volgens hem niet nodig. Aan Hart van Nederland laat hij zien welke methode hij heeft bedacht om geheel veilig te kunnen carbidschieten.

