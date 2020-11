Netflix komt met serie over na jaren opgeviste Ferrari: 'Onwijs vet!'

De Ferrari die in juli werd opgevist vanaf de bodem van het IJ krijgt toch nog een tweede leven. De auto wordt namelijk hoofdrolspeler in een nieuwe Netflix-serie. De serie wordt om de mysterieuze vondst van de auto heen geschreven.

Autosloper Lowie Hoedt uit Blokker verkreeg het niet over zijn hart om de bijzondere auto te slopen en probeerde eerder al om een mooi plekje voor het ding te veroveren in het aquarium van Artis. Dit ging door corona niet door en dus was het ding toch rijp voor de sloop. Netflix stak hier snel een stokje voor.

Belletje van Netflix

“Toen we aankondigden dat we hem zouden gaan slopen, werd ik meteen gebeld door Netflix,” vertelt Hoedt aan Hart van Nederland. Het Amerikaanse streambedrijf liet zich inspireren door de mysterieuze vondst van de Ferrari in het IJ en zag er wel een mooi verhaal in. Want hoe is die Ferrari daar ooit terechtgekomen?

Daar kom je achter dankzij de nieuwe serie. Althans, niet echt, want het verhaal wordt volledig verzonnen door de makers. Volgens Hoedt zal de serie draaien om twee jonge jongens die in de jaren ’80 snel geld verdienen en allerlei dure auto’s kopen. Ook de Ferrari komt in hun bezit, maar uiteindelijk loopt het niet goed af met de auto. Hoedt vindt het ‘onwijs vet’ dat zijn pareltje nu toch nog een podium krijgt.

