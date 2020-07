Wat gebeurt er met de Ferrari die 26 jaar op de bodem van het IJ lag?

Gisteren takelde de politie Amsterdam een Ferrari Mondial uit 1987 uit het IJ in Amsterdam. De auto, die volgens de politie 26 jaar op de bodem lag, blijkt gestolen. Daarmee is het onderzoek af. Maar wat gaat er nu met de Italiaanse sportwagen gebeuren?

Duikers van de brandweer stuitten tijdens een training in het water bij de Javakade per abuis op de Ferrari. Donderdag werd de auto uit het water getakeld. De politie meldt aan Hart van Nederland dat de auto niet betrokken was bij een misdrijf, maar in 1994 als gestolen is opgegeven. Volgens een woordvoerder is de auto volledig doorgeroest. “Er is geen eer aan te behalen.”

De Ferrari Mondial is niet de meest geliefde Ferrari-klassieker. Het was het instapmodel in de jaren ’80. Tegenwoordig koop je zo’n Mondial voor iets minder dan 40.000 euro. Een hoop geld, maar het staat niet in verhouding voor de bedragen waarvoor iconische tijdgenoten als de Ferrari Testarossa of F40 voor worden verkocht.

Oorspronkelijke eigenaar Ferrari uit het IJ

Wie de oorspronkelijke eigenaar was van de auto, is niet meer te achterhalen. “In 1994 was het nog kaartenbakkenwerk bij de RDW, dus van die auto is geen registratie meer bekend. Bovendien is de diefstal inmiddels verjaard, dus zijn we verplicht eventuele documenten te vernietigen.”

TopGear meldt dat de oorspronkelijke eigenaar niet eens meer recht zou hebben op de Ferrari, omdat de verzekeraar hem al heeft uitbetaald toen zijn auto werd gestolen. Dus nu is de verzekeraar in feite eigenaar van de auto. “Maar die doet er ook niks meer mee”, verklaart de politiewoordvoerder desgevraagd aan Hart van Nederland. En dus gaat de auto richting de sloop.

Rijp voor de sloop

Naar welke sloperij de auto gaat, wil de politie niet zeggen. “We willen de mensen van de sloperij niet met de auto belasten, dus gaan we niet bemiddelen. Ons onderzoek is afgerond, en daarmee is voor ons ook de kous af.”

Beeld: Politie/HFV Photo Services