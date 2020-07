De Ferrari die eerder deze maand uit het IJ werd gevist, is niet meer te redden. En toch verkrijgt Lowie Hoedt jr. van autosloperij De Ooyevaar in Blokker het niet over zijn hart om de Italiaanse bolide definitief te slopen. Hoedt is nu op zoek naar iemand die het bijzondere wrak een tweede leven gunt.

Duikers van de brandweer stuitten een maand geleden tijdens een training bij toeval op het wrak. Hoedt: “Het bleek om een auto te gaan van het exclusieve automerk Ferrari, te weten de Ferrari Mondial 3.2 uit 1987. Hij is 26 jaar geleden als gestolen opgegeven en nooit teruggevonden.”

Hoewel de naam Ferrari vaak doet denken aan begeerlijke en onbetaalbare auto’s, is de Mondial er niet eentje die knikkende knietjes veroorzaakt bij de meeste liefhebbers. Het was in de jaren ’80 het instapmodel van het luxe automerk uit ItaliĆ« en tot op de dag van vandaag is het de ‘goedkoopste’ optie voor iedereen die droomt van het Ferrari. Voor iets minder dan 40.000 euro tik je er eentje op de kop. Alsnog heel veel geld, maar het staat in schril contrast met wat je tegenwoordig betaalt voor andere Ferrari’s uit de jaren ’80.

De politie vertelde eerder al aan Hart van Nederland dat de auto niet betrokken is geweest bij een misdrijf. Helaas kon de originele eigenaar niet meer worden achterhaald. Een woordvoerder van de politie verklaarde hierover: “In 1994 was het nog kaartenbakkenwerk bij de RDW, dus van die auto is geen registratie meer bekend. Bovendien is de diefstal inmiddels verjaard, dus zijn we verplicht eventuele documenten te vernietigen.”

Tweede leven voor Ferrari uit het IJ

De auto is van voor tot achter doorgeroest, dus werd hij afgevoerd naar het sloopbedrijf om hem verder te vernietigen. Hoedt: “Ik dacht: ik plaats een leuk berichtje op Facebook erover. Daar is zo veel aandacht voor gekomen! Nu hebben we hem op een standaard neergezet met hekken eromheen.”

Hoedt kreeg veel reacties van mensen die de auto in zijn geheel of onderdelen ervan graag wilden kopen. “Maar vooral kregen wij de vraag of we de auto niet in zijn totaliteit kunnen redden. Waarschijnlijk brengt het even fascinerende als mysterieuze verhaal dat rond de auto hangt een hoop emotie los bij de menigte.”

De medewerkers van de autosloperij vonden het ook zonde om de Ferrari in de shredder te gooien en daarom willen ze hem graag aan een nieuw onderkopen helpen. “We zijn op dit moment in gesprek met Artis, dat is voor ons de eerste optie. Dan kan hij in een aquarium onder water staan, daar heeft hij toch al 26 jaar doorgebracht. Dan kan dat verhaal verder verteld worden en dat is mooi.”