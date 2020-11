Nederlandse horror-sekteleider opgepakt in Duitsland: 'Hij liet leden hun eigen bloed oplikken'

Na de arrestatie van de omstreden sekteleider Robert B. komt de Duitse Justitie nu opnieuw naar buiten met een zaak over een Nederlandse sekteleider die verschillende misdaden zou hebben begaan. Het gaat om de 57-jarige Wilri W. uit Hamminkeln. Hij wordt verdacht van een reeks geweldsincidenten, aanrandingen en verkrachtingen. In totaal zijn hem 38 strafbare feiten ten laste gelegd.

W. ontwikkelde de Balance-Recovery zelfhelings-Methode en is spiritueel leider van een gasthuis in Wesel, dat in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. Hij wordt verdacht van 29 gevallen van lichamelijke mishandeling, twee gevallen van vrijheidsberoving, vijf gevallen van verkrachting en drie gevallen van aanranding.

Bloed oplikken

Volgens de aanklacht ging het er hard aan toe in de gemeenschap waar Wilri W. leiding aan gaf. Hij zou zijn leden vreselijke dingen hebben aangedaan om hen te straffen. Als ze ‘ongehoorzaam’ waren of hun leider op een andere manier op de zenuwen werkten sloeg W. hen bijvoorbeeld met metalen staven, paraplu’s, pollepels en metalen pannen. Ook zou hij mensen hebben geschopt en verbrandt. En daar houdt het nog niet mee op. Tiran Wilri W. vernederde leden ook door hen seksuele handelingen bij elkaar uit te laten voeren en hun eigen bloed van de muur of vloer te laten likken.

De leden van de gemeenschap zouden samen hebben gewoond en gewerkt. Een deel van hen woonde in privéappartementen van de verdachte en een deel in gasthuizen, waar zich ook restaurants zouden bevinden. Onder de leden zou ook een 16-jarige zijn. Twee van zijn leden sloot W. voor ‘therapeutische doeleinden’ op in een zomerhuis. Wilri W. wordt op dit moment verhoord door de rechtbank van Duisburg.

Tweede sekteleider

Een maand geleden vatte de Duitse politie ook al een Nederlandse sekteleider bij de kraag. Het ging toen om Robert B. (58) uit Goch, die in dezelfde regio als Wilri W. leiding gaf aan de zogenaamde Orde der Transformanten. B. wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling, seksueel misbruik van kinderen en verkrachting.

Robert B. is een van de oprichters van de Orde der Transformanten. Het kindermisbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2008 in de Nederlandse plaats Hoeven. Daar vestigde de Orde der Transformanten zich in 2003.