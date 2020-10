De Nederlandse sekteleider die woensdag in de buurt van het Duitse Goch werd gearresteerd zit vast om verdenking van tien ernstige gevallen van seksueel misbruik met kinderen in Nederland. Daarnaast zou hij twee vrouwen hebben verkracht en zich schuldig hebben gemaakt aan vrijheidsberoving en geweldspleging. Dat zegt Duitse officier van Justitie Günter Neifer tegen Hart van Nederland. De leider blijft daarom langer vastzitten.

Het zou vermoedelijk gaan om de omstreden Robert B. (58), hij is een van de oprichters van de Orde der Transformanten. Het kindermisbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2008 in de Nederlandse plaats Hoeven. Daar vestigde de Orde der Transformanten zich in 2003. Naast de misbruikzaken wordt B, die zichzelf profeet noemt, verdacht van twee verkrachtingen in Goch, geweldspleging en vrijheidsberoving.

Vrouw vastgehouden

Bij de inval woensdag werden meer dan vijftig personen aangetroffen. De beheerder van Klooster Graefenthal waar de inval plaatsvond zei eerder tegen Hart van Nederland dat de 25-jarige vrouw zich hevig verzette toen de politie haar mee wilde nemen, maar volgens de officier was hier geen sprake van. Volgens hem werd de vrouw in ieder geval langer dan een week vastgehouden.

Transformanten geloven dat ieder mens een hechte relatie met God mag en kan hebben. Ze denken dat ieder mens een missie heeft en dat je in het waarmaken van die missie de zin van je leven ervaart. De gemeenschap zegt iedereen als gelijke te zien. Afkomst, geloof en seksuele voorkeur is niet van belang.