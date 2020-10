Eigenaar klooster waar inval bij 'sekte' werd gedaan: 'Hier is niemand gevangen gehouden'

De eigenaar van het klooster dichtbij het Duitse Koch waar de politie woensdag een inval deed, ontkent dat een 25-jarige vrouw hier tegen haar zin in werd vastgehouden. Op het terrein bevindt zich volgens eigenaar Camiel Engelen een evenementenbureau. De vrouw zou op het terrein wonen en werken, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Engelen vindt dat de Duitse politie gister veel te hard heeft ingegrepen. Hij is ook niet blij met de link die is gelegd met de gemeenschap Orde der Transformanten, waar hij zelf ook lid van is. De man beweert dat er wel leden van de Orde op het terrein wonen, maar dat het voornamelijk een evenementenbureau is waar iedereen welkom is.

‘Ik wil hier blijven’

Engelen laat weten flink geschrokken te zijn van de inval woensdagmiddag. “Om vier uur kwam de politie met groot machtsvertoon binnen. Voor ik wist wat er gebeurde, was er een grote knal en had ik een aantal automatische geweren in m’n gezicht. Toen ben ik direct vastgebonden en op de gang neergezet, op de grond.”

Hij beweert dat de 25-jarige vrouw die woensdag werd meegenomen door de politie zelf helemaal niet weg wilde. “Ze werd door drie politieagenten vastgehouden en het pand uitgevoerd onder luid geschreeuw van haar: ‘Ik wil hier blijven. Laat me los!'” De locatie is geen Orde-locatie, zo beweert de man en mensen tegen hun zin in vasthouden zou volgens hem niet passen bij waar zowel zijn bedrijf als de Orde der Transformanten voor staan.

Kindermisbruik

De politie laat donderdag weten dat de 58-jarige sekteleider die woensdag werd gearresteerd nog steeds vast zit. Hij wordt verdacht van misbruik van kinderen en meerdere verkrachtingen.

Volgens Duitse openbaar aanklager vonden de tien misbruikgevallen plaats tussen 2006 en 2008 in het Nederlandse Hoeve. De verkrachtingen van twee meerderjarige vrouwen zouden zijn gebeurd in 2019 in de Duitse plaats Goch.

Volgens Engelen is er nooit een sekteleider gearresteerd. Wel werden vijf andere mensen die op het terrein aanwezig waren opgepakt, waarvan er nu drie weer thuis zijn. In totaal wonen er twintig tot dertig mensen op het terrein bij het klooster. Onder hen zouden zich ook kinderen bevinden. De politie heeft de kloostereigenaar laten weten een serieuze aanklacht binnen te hebben gekregen. “Iemand heeft gezegd dat zij hier gevangen zou zijn gehouden en dat hier vuurwapens liggen.” Door deze aanklacht ging de politie poolshoogte nemen.

‘Geen sekte’

Dat de Orde der Transformanten een sekte zou zijn is volgens Engelen onzin. Sjoukje Drenth-Bruintjes van SekteHulp heeft in de jaren 2006 en 2007 echter enkele mensen behandeld die bij deze gemeenschap waren aangesloten. Volgens haar waren zij duidelijk onder invloed van hersenspoeltechnieken. De inval van woensdag verbaast haar niet, maar ze durft geen harde conclusies te trekken. “De mensen die zich destijds bij mij meldden waren onder invloed van destructieve controletechnieken (hersenspoeling). Of daar altijd sprake van is bij de Orde der Transformanten weet ik niet.”

Engelen omschrijft de Orde als een ‘hele hechte gemeenschap’. “Wij leven samen en gaan voor elkaar door het vuur. Je laat mensen niet zomaar toe. Als je samen zo hecht leeft en iemand wil niet meer, dan gaat ie gewoon weg.” Hij denkt dat de negatieve geluiden van ex-leden psychologisch verklaarbaar zijn. “Als je uit elkaar gaat na hecht samenleven, ga je soms schoppen naar een ander. Het is net als met een vechtscheiding.”