'Nederlanders willen regionale lockdown om tweede coronagolf te voorkomen'

Het aantal coronapatiënten in Nederland loopt steeds sneller weer op. Donderdag werden 1756 nieuwe besmettingen gemeld en het hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds eind juni. Om een tweede golf te voorkomen, moeten er maatregelen worden getroffen. Maar welke?

Ruim een derde van de Nederlanders (33 procent) ziet een regionale lockdown wel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 2300 mensen. Inwoners van een provincie of gemeente moeten bij zo’n lockdown verplicht binnen blijven als in dat gebied het coronavirus de kop opsteekt.

Studentenverenigingen sluiten

Bijna een kwart van de Nederlanders vindt dat alle studentenverenigingen de deuren moeten sluiten. De afgelopen weken kwamen meerdere studentenverenigingen in het nieuws toen bleek dat meerdere leden tijdens verenigingsactiviteiten besmet waren geraakt met het virus. In Groningen werden vorige week nog dertien leden positief getest op het coronavirus. En bij een Rotterdamse studentenvereniging liepen 23 studenten het virus op tijdens een dispuutreis naar Griekenland.

Er is ook een groep Nederlanders (17 procent) die vindt dat er geen maatregelen nodig zijn om een tweede golf te voorkomen. Andere mensen vinden dat er een permanente mondkapjesplicht moet worden ingevoerd (14 procent) of dat er een avondklok moet worden ingesteld, waarbij iedereen voor 22.00 uur binnen moet zijn (10 procent).

Noord- en Zuid-Holland in regionale lockdown ?

Woensdag werd bekend dat zowel België als Duitsland een negatief reisadvies hebben ingesteld voor Noord- en Zuid-Holland. De provincies zijn vanwege het hoge aantal coronabesmettingen aangemerkt als risicogebied. Reizigers uit de buurlanden die toch afreizen naar de twee Nederlandse provincies moeten zich bij terugkomst preventief laten testen en twee weken in thuisquarantaine. Moeten beide provincies in volledige lockdown om te voorkomen dat het virus zich nog sneller over ons land verspreidt?

Een meerderheid van de Nederlanders (57 procent) vindt van niet. Ruim een derde (37 procent) lijkt dat wel een goed plan.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit ruim 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.