Corona treft studentenvereniging Groningen: dertien leden besmet

Dertien leden van Navigators Studentenvereniging Groningen (NSG) zijn positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD is besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order stil te leggen. Dat heeft de vereniging via een persbericht op de website bekendgemaakt.

Volgens NSG is de GGD een bron- en contactonderzoek begonnen. “NSG neemt de situatie zeer serieus en volgt adviezen van de GGD Groningen nauwgezet op. Daarnaast staan wij in nauw contact met de Veiligheidsregio Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool”, schrijft de vereniging.

Prioriteit bij gezondheid van leden

De ongeveer 450 leden worden door het bestuur op de hoogte gehouden van de huidige situatie. Ook deze communicatie gebeurt volgens NSG in samenspraak met de GGD Groningen. “De prioriteit ligt voor NSG bij de gezondheid van haar leden en hun omgeving.”

ANP