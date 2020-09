Duitsland verklaart Zuid- en Noord-Holland tot risicogebied vanwege coronavirus

Door het toegenomen aantal nieuwe coronabesmettingen heeft de Duitse regering de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland tot risicogebied verklaard. Het federale Robert Koch Instituut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, publiceerde woensdag een bijgewerkte lijst van corona-risicogebieden.

Het centrale criterium voor classificatie als risicogebied is in welke staten of regio’s de afgelopen zeven dagen meer dan vijftig nieuwe besmette mensen per 100.000 inwoners waren. Ook Wenen en Boedapest kwamen op de lijst van risicogebieden te staan.

Reisadvies #Duitsland: Reizigers uit Noord-Holland en Zuid-Holland dienen zich bij aankomst preventief te laten testen. Daarna 14 dagen zelfquarantaine. Dit geldt niet voor reizigers uit de andere Nederlandse provincies, meer informatie: https://t.co/3UNRPcyJti — 24/7 BZ (@247BZ) September 16, 2020

Reiswaarschuwing is geen verbod

Meestal volgt kort na de classificatie als risicogebied een bijbehorende reiswaarschuwing van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo’n reiswaarschuwing gaat verder: hoewel het geen verbod is, moet het een aanzienlijk afschrikkende werking hebben. Het heeft echter ook een positieve kant voor de consument: het stelt reizigers in staat boekingen kosteloos te annuleren.

België ging eerder op de dag nog een stapje verder. Dat land gaf beide Nederlandse provincies vanaf vrijdagmiddag code rood. Wie na een verblijf van minstens twee dagen vanuit deze provincies naar België reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine.

ANP