Haal de korte broek en de badslippers maar weer uit de kast, want er zijn tropische temperaturen op komst. Vanaf zondag krijgen we te maken met een paar zonnige en droge dagen en kan de temperatuur oplopen tot wel 30 graden, meldt Weer.nl.

Na een paar grijze dagen met af en toe wat (mot)regen krijgen we de komende dagen al een nazomers voorproefje. Zo blijft het donderdag droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt dan zo’n 18 tot 21 graden. De dag erna zien we vooral veel zon en kan het in Limburg al 25 graden worden.

Tropisch in het zuiden

Zaterdag krijgen we weer een dipje met wat meer bewolking en lokaal kan er een bui vallen. Maar zondag barst de nazomer écht los: het blijft droog, de zon maakt overuren en door warme lucht kunnen we zelfs van strandweer spreken. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 25 graden.

Maandag, dinsdag en mogelijk ook woensdag wordt het vervolgens in het hele land 25 tot 29 graden. Ben je begin volgende week in Gelderland, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant of Limburg? Dan wordt het helemaal zweten geblazen, want daar kan het tropisch warm worden met ruim 30 graden.

Warme nazomer niet uitzonderlijk

Heel bijzonder is het warme nazomerweer overigens niets. Zomerse dagen in september komen vrijwel jaarlijks voor in ons land. Het westen en noorden tellen gemiddeld één zomerse dag, het midden en oosten twee en in Limburg tikt de thermometer gemiddeld drie septemberdagen minimaal de 25 graden aan.

Maar het belooft volgende week in het zuiden ook weer tropisch heet te worden. Dat komt wel minder vaak voor in Nederland. Sinds 1901 zijn er landelijk in De Bilt namelijk slechts vijf septemberdagen gemeten waarop het minstens 30 graden werd: in 1949, 1991, 2013 en 2016. In dat laatste jaar waren er zelfs twee tropische dagen in september.