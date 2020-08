Naaktrecreanten en Staatsbosbeheer in de clinch over wandelen in adamskostuum in Horsterwold

Een groep naaktwandelaars trekt zo nu en dan het Flevolandse natuurgebied Horsterwold in om te wandelen. De naaktrecreanten vinden het heerlijk om zonder kleding in de vrije natuur te wandelen, maar Staatsbosbeheer is daar minder blij mee.

Hoewel de Nederlandse wet daar geen waterdicht uitsluitsel over geeft, staat er toch een behoorlijke boete op. Naakt recreƫren is niet passend in het gebied, vindt de boswachter.

‘Even een broek aan’

“We doen dit omdat we het gewoon fijn vinden om naakt te wandelen. Niet omdat we graag gezien willen worden”, legt naaktloper Maikel van Dinther uit. “Ik snap best wel dat dit gevoelig kan liggen in deze tijd. Maar we houden rekening met andere mensen.”

Zo kondigt de groep lopers de wandeling altijd aan per mail bij de politie en Staatsbosbeheer. En kiezen ze de rustige stukken uit. “En als we een smal fietspad moeten passeren, dan zeg ik altijd, ‘jongens doe even je broek aan’, dit omdat je dan niet goed afstand kunt houden.”

Boete succesvol aangevochten

Staatsbosbeheer krijgt er meerdere klachten over en de politie deelt boetes uit, maar Van Dinther legt uit dat er geen eenduidige wetgeving over naaktwandelen is. “Een van de wandelaars heeft zijn boete aangevochten. Uiteindelijk gaf de rechter hem gelijk omdat niet goed aangetoond kon worden of het gebied wel of niet geschikt was voor naaktwandelen.” Zelf heeft hij ook een boete gekregen toen hij eind juli met vier mensen door het gebied naaktwandelde. Ook deze boetes gaat de groep aanvechten.

In de nabije toekomst hoopt Van Dinther dat het mogelijk is om op gezette tijden naakt te recreĆ«ren. “We willen graag in gesprek met Staatsbosbeheer om er afspraken over te maken.” Toch lijkt het er sterk op dat Staatsbosbeheer niet van plan is om de groep tegemoet te komen. “Praten kan altijd, maar de bossen van Zeewolde lenen zich niet voor die vorm van recreatie. We zijn er geen voorstander van, ook niet op bepaalde tijden.”