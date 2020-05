Freek tuiniert in zijn blote niksie: 'Heel bevrijdend!'

Freek Haverman uit Breda heeft vandaag voor de vierde keer meegedaan aan de Internationale dag van het Naakt Tuinieren. Ook dit jaar had hij er weer veel plezier in: “Heel bevrijdend!”

Voor de Brabander is vooral het maken van de foto’s heel leuk, die hij voor de zekerheid toch maar vroeg in de ochtend heeft gemaakt. “Het is natuurlijk meer voor de grap, maar ieder jaar jaar vind ik het weer leuk.”

De Bredanaar weet goed te beschrijven hoe het voelt om in adamskostuum te tuinieren: “Best lekker. En heel bevrijdend!” Hij was ook niet bang dat hij klachten zou krijgen: “Op het moment zelf kwam ik niemand tegen. En verder heb ik van schaamte niet zoveel last.”

Wel zegt Freek erbij dat hij zich een stuk kwetsbaarder voelt zodra hij in zijn blote niksie tuiniert. “Je bent heel precair als je naakt bent. En verder heb ik hoogtevrees. Even een trappetje gebruiken of aan een boom hangen vind ik echt niet leuk.”

Oproep deelnemers voor 2021

Freek doet volgend jaar weer mee, maar dan wil hij het wel anders aanpakken. “Het lijkt mij wel leuk om dit in een groep te doen”, zegt hij lachend. “Dit is dus een oproep aan andere mensen om je vooral te melden als je in 2021 mee wilt doen én geen schaamte kent.”

Beeld: Marcel Rensen