Weer of geen weer, deze zaterdag is het Internationale dag van het Naakt Tuinieren. De dag is in 2005 in het leven geroepen onder het mom: waarom met kleren aan wroeten in de tuin als het ook zonder kleren kan?

Lees ook: Naakt tuinieren? Vandaag is de dag!

De dag is onder andere bedacht door de Amerikaanse nudistenvereniging The Naturist Society. Dat elk jaar wereldwijd talloze mensen meedoen, doet de organisatoren deugd. “Het is een jaarlijkse traditie geworden waarbij naakt onkruid wieden, bloemen planten en heggen bijpunten wordt gevierd”, aldus de organisatie tegen het Amerikaanse NBC Today News. Maar laten we het wel leuk houden: “De dag is grappig en vooral niet-politiek bedoeld.”

Naakt tuinieren goed voor zelfvertrouwen

Het naakt tuinieren zou ook zeer bevorderlijk werken voor het zelfvertrouwen van de deelnemers en het lichaam kan volop vitamine D opnemen. Tenminste, in andere landen dan in Nederland: hier wordt het tijdens de Internationale dag van het Naakt Tuinieren niet warmer dan 12 graden…

The Naturist Society benadrukt echter wel dat deelnemers moeten zorgen dat de buren ze niet kunnen zien. Mochten omwonenden aanstoot nemen en de politie inschakelen, kunnen naakttuinierders een boete wegens exhibitionisme aan hun ‘broek’ krijgen.