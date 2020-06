Een bijzonder protest voor het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag vrijdag. Volgens de gebroeders Plieger uit het Heerlen is hun transportbedrijf failliet gegaan doordat PostNL eenzijdig de tarieven heeft verlaagd. Ze voelen zich letterlijk uitgekleed.

Gerben Plieger draagt alleen een slip, op zijn borst en buik staat met rode letters ‘uitgekleed door PostNL’ geschreven: het lijkt misschien een ludieke actie, maar hij en zijn broer Johan zijn ten einde raad. “Ons geloof is echt tot een dieptepunt gezakt, daarom staan we hier”, vertelt de bijna naakte Gerben aan Hart van Nederland.

Tekst gaat verder onder Instagram-bericht:

Volgens eigen zeggen beginnen ze in 2011 voor PostNL met het bezorgen van pakketjes. Dat gaat zo goed dat het postbedrijf hen een exclusief groot bezorgingsgebied toewijst in het zuiden van Limburg. De broers doen daarom grote investeringen, zo worden er zeventien nieuwe auto’s aangeschaft.

Lees ook: Nederlanders moeten zich volgens winkeliers schamen voor hun bezorggedrag

‘We zijn alles kwijt’

Maar dan trekt het postbedrijf de opdracht in. De gebroeders Plieger zijn er na al die jaren nog steeds woedend over. “We hebben goed werk geleverd”, aldus Gerben. “Als ze je nou kapot willen maken omdat je slecht werk levert… Maar dat is niet het geval! Er zit hierboven iemand in dat torentje die gewoon zegt: Plieger? No way.”

Hun transportbedrijf ging in 2015 failliet. Een onderneming waar dertig mensen werkten, legt Gerben uit. De schade is volgens hem inmiddels zo groot geworden “dat het bijna niet in cijfers uit te drukken is”. “We zijn alles kwijt, ons bedrijf, de auto’s, onze huizen.”

‘Bedreigd door PostNL’

Het juridisch steekspel tussen de Pliegers en PostNL duurt al zes jaar. Er loopt nu alleen nog een civiele zaak waarin de broers een schadevergoeding eisen van het postbedrijf van 250.000 euro. Volgens hun advocaat Bjorn Jeegers hebben de twee niet veel vertrouwen meer in de rechtsgang. “Ze krijgen overal nul op het rekest.”

Voor PostNL is niets te gek, aldus Gerben. Hij zegt dat ze bedreigd en geïntimideerd zijn door het postbedrijf. “We hebben zelfs uitspraken op band staan waarop ze zeggen: als wij jullie kapot willen maken, dan lukt dat ons.”

“Wij staan hier omdat PostNL de wet overtreedt”, valt zijn broer Johan hem bij. Hij is, in tegenstelling tot Gerben, wél helemaal aangekleed. “We hebben zes jaar gevochten in de rechtbank om ons gelijk te krijgen. Dat schijnt niet te lukken, dus moeten we op een andere manier duidelijk maken dat er ook voor een bedrijf als PostNL wetten in dit land zijn.”

Lees ook: PostNL biedt pakketten geen tweede keer meer aan

‘Niet onze laatste actie’

In eerste instantie wilde niemand van het postbedrijf de heren te woord staan. Maar na tussenkomst van de politie kwam er toch een woordvoerder van PostNL naar buiten om hun petitie in ontvangst nemen. Woordvoerder Tahira Limon kon verder niets zeggen,”omdat de zaak nog bij de rechter ligt”.

Gerben vindt het “lullig” dat het zover heeft moeten komen. “Maar ik sta hier niet voor niets”, zegt hij tot slot. De broers verzekeren dan ook dat het zeker niet hun laatste protest zijn. “Ik sta nu alleen”, zegt de bijna naakte actievoerder, “maar de volgende keer niet meer”.