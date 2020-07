Strengere sekswet zorgt voor stortvloed aan kaartjes bij ministerie

De afgelopen dagen zijn bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ruim 5600 kaarten en brieven op de mat gevallen om ervoor te pleiten dat alle vormen van onvrijwillige seks als verkrachting worden bestraft. Amnesty International riep op tot de actie, omdat de organisatie vindt dat de voorgestelde strafbaarstelling van ‘seks tegen de wil’ niet ver genoeg gaat.

Volgens de huidige wet is er pas sprake van aanranding of verkrachting wanneer seksuele handelingen worden afgedwongen door geweld of dreiging. Maar als je slachtoffer wordt van onvrijwillige seks, kun je bevriezen en niet meer voor jezelf opkomen.

De huidige wetgeving schiet volgens verantwoordelijk minister Grapperhaus tekort en daarom kwam hij vorig jaar met het voorstel om seks tegen de wil strafbaar te maken. Hierbij is het niet alleen strafbaar als iemand onder dwang of met geweld wordt verkracht, maar ook als redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat iemand niet geheel vrijwillig seks heeft.

Kritiek op lagere straffen

Als de lat lager komt te liggen voor wat strafbaar is, hoopt Grapperhaus dat meer slachtoffers van onvrijwillige seks naar voren treden. De lagere lat betekent ook lagere maximumstraffen, maar daar is Amnesty International het mee oneens. “Uw wetsvoorstel geeft slachtoffers het signaal dat ‘seks tegen de wil’ minder erg is dan verkrachting,” leest een van tevoren opgestelde reactie op de kaarten. “Ik roep u daarom op om in de wet onvrijwillige seks strafbaar te stellen als verkrachting.”

In reactie op de vele ontvangen kaarten heeft minister Grapperhaus donderdag zelf een brief teruggestuurd aan Amnesty International. Daarin geeft hij aan de actie ‘bijzonder op prijs’ te stellen. “De vele reacties op uw oproep laten zien dat de strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag een actueel maatschappelijk onderwerp is,” zo schrijft hij.

Maatschappelijk debat

Om te peilen hoe de samenleving aankijkt naar de bredere strafbaarstelling van seks tegen de wil heeft minister Grapperhaus in mei een voorontwerp van het wetsvoorstel in consultatie laten gaan. Tot en met 16 augustus kan iedereen nog reageren via een speciale website. Met nog een maand te gaan zijn op deze consultatie 35 reacties binnengekomen, meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een deel hiervan is niet openbaar in te zien.

Als de consultatiefase is afgerond, wil de minister met betrokken partijen en deskundigen verder in gesprek. Doel is om dit maatschappelijke debat in september te laten plaatsvinden.