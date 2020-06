Marcelle had seks tegen haar wil: 'Dit is niet minder erg dan verkrachting, dit ís verkrachting'

Na en avondje stappen met een groep vrienden, wordt Marcelle Bos in 2005 verkracht door een kennis van de groep. In een steegje, waar niemand haar kon helpen. Een nieuwe ‘sekswet’ moet ervoor zorgen dat dit soort onvrijwillige seks vaker kan worden bestraft, maar Bos ziet niets in de wet. “Het lijkt alsof dit minder erg is dan verkrachting.”

“Het begon met zoenen. Dit deed ik wel vaker. Ik had eerder vriendjes, maar ik was nog nooit verder gegaan. Ik was helemaal niet zo,” vertelt Bos aan Hart van Nederland. “Na het zoenen ging het opeens snel en lag ik op de grond. Ik wilde me verzetten. Ik wilde schoppen, schreeuwen en slaan, maar het lukte me niet. Ik bevroor van angst. Dat realiseer ik me nu pas. Ook was ik niet dronken. Ik had die avond twee drankjes op.”

Geen duidelijke ‘nee’

Een op de vijf mannen tussen de 16 en 35 jaar vindt het een verzachtende omstandigheid bij verkrachting als het slachtoffer niet duidelijk nee zegt. Dat blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van Amnesty International.

Volgens de huidige wet is er pas sprake van aanranding of verkrachting wanneer seksuele handelingen worden afgedwongen door geweld of dreiging. Maar als je slachtoffer wordt van onvrijwillige seks, kun je bevriezen en niet meer voor jezelf opkomen. “Bij zeventig procent van de slachtoffers is dit het geval. Je kunt het de slachtoffers niet kwalijk nemen. Het is een psychologische reactie om te overleven,” aldus Yara Boff Tonella van Amnesty Nederland.

‘Seks tegen de wil is verkrachting’

Slachtoffers van verkrachting die zich niet hebben kunnen verzetten door bevriezing of door bijvoorbeeld te zijn verdoofd, moeten volgens minister Grapperhaus gesteund worden met een nieuwe wet. Hij wil daarom een nieuw delict introduceren: seks tegen de wil. Dit zou staan op de helft van de strafmaat voor verkrachting. De maximale straf voor verkrachting staat op 12 jaar.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty Nederland en Bos zou de wet niet ver genoeg gaan en niet de lading dekken. Liever zouden ze zien dat de huidige wet wordt aangepast. “We willen dit soort zaken zwaarder mee laten wegen om de slachtoffers erkenning te geven en met deze wet gebeurt dat niet,” aldus Boff Tonella van Amnesty. “Daarbij is het ook belangrijk dat de wet hen erkenning geeft met wat hen is overkomen. Seks tegen de wil is óók verkrachting.”

Ander hokje

Bos voelt zich als slachtoffer niet gesteund door de nieuwe wet: “Ik voel mij in een ander hokje geplaatst. Alsof het lijkt dat dit minder erg is dan verkrachting. Maar dit is verkrachting. Het is mij toch overkomen. Ik heb zelfs het gevoel dat ik mezelf soms moet verdedigen.”

Voor het nieuwe wetsvoorstel laat minister Grapperhaus momenteel een internetconsultatie plaatsvinden waarin mensen en organisaties commentaar geven op het nieuwe wetsvoorstel. Na het zomerreces zal het wetsvoorstel worden behandeld door de Raad van State in de Tweede Kamer.