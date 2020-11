Metershoge gehaakte kerstboom gebouwd in Pijnacker

Pijnacker heeft sinds vandaag een tien meter hoge kerstboom. Deze verliest alleen geen dennennaalden. Zo’n duizend vrijwilligers uit het hele land hebben hem volledig gehaakt. De opbrengst ervan gaat naar de Voedselbank.

“Het is in augustus begonnen als grap”, verteltĀ Oscar de Bruyn, initiatiefnemer en eigenaar van wolwinkel Pera Pasha. “Het was hartje zomer, ik was een beetje klaar met corona. Ik dacht: laten we iets ludieks bedenken. Laten we een kerstboom haken. Mijn groep medewerkers begon eerst te lachen, maar binnen een uur stond er een oproep op Facebook!” En die oproep sloeg flink aan.

Grootste in de Benelux?

Binnen een week had Oscar achthonderd ‘granny’s’ binnen. Die vierkantjes werden vandaag aan elkaar gehaakt tot een heuse boom. De boom wordt tien meter hoog en vijftien meter in omvang. “Ik wil de grootste gehaakte kerstboom van Nederland maken, misschien wordt het wel de grootste in de Benelux of zelfs de wereld!”

Zelf werkte Oscar ook mee, hij heeft vijftig vierkantjes gehaakt. In totaal kreeg hij meer danĀ vierduizend lapjes binnen. Hij vond vrijwilligers voor het aan elkaar haken ervan, en voor het maken van de versiering.

Claudia van der Wijngaard is klant bij Oscar en hielp mee met het aan elkaar haken van de granny’s. Toen ze de oproep van Oscar op Facebook zag, was ze meteen enthousiast. “Ik ben letterlijk en figuurlijk aangehaakt. In alle narigheid van deze donkere tijden is zoiets positiefs heel fijn. Ondanks corona kunnen we toch iets samen doen, ook al ben je niet bij elkaar.”

Geld inzamelen voor de Voedselbank

De duizenden lapjes in de boom zijn fictief te koop, de opbrengst gaat naar de Voedselbank. Ook kunnen klanten, tegen een kleine donatie, helpen met het versieren van de boom. Oscar: “Tijdens corona zijn veel mensen hun baan verloren. Echt meer mensen moesten aankloppen bij de Voedselbank. En daar was ook nog eens minder voedsel. Het is heel leuk om daar geld voor in te zamelen.”