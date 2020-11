Start meteorologische winter bezorgt ons niet meteen de rillingen

De meteorologische winter van 2020/2021 gaat dinsdag van start, maar zal Nederland nog niet meteen de koude rillingen bezorgen.

Na het koude slot van november met in het oosten zelfs bijna 7 graden vorst en maandagochtend hier en daar ijzel, is het dinsdag juist zacht met temperaturen tussen 8 en 10 graden. Er vallen vooral in de ochtend enkele buien, het westen en noorden krijgen later ook nog wat zon. En verder waait het behoorlijk uit een noordelijke richting.

Start meteorologische winter

Dat de start van de meteorologische winter al op 1 december valt, en niet rond 21 december als de zon haar verste positie boven het zuidelijke halfrond inneemt, heeft vooral een boekhoudkundige achtergrond. Meteorologen werken het liefst met hele maanden en laten de winter daarom al op 1 december beginnen.

Het weer trekt zich daar natuurlijk lang niet altijd wat van aan. Sterker nog: sinds de sneeuwrijke decembermaand van 2010, toen we in Nederland een prachtige witte kerst beleefden, is het in december eigenlijk niet meer winters koud geweest.

Weinig winter deze winter

Ook dit jaar lijkt de start van december – en dus van de winter – allesbehalve winters. De rest van de week wordt het tussen 5 en 7 graden, in de nachten kan het alleen licht vriezen als het wat langer opklaart. Maar dan liggen mist en laaghangende wolken ook op de loer.

Net buiten onze landsgrenzen in de Ardennen en ook in de Duitse middelgebergten kan het al wel af en toe tot (natte) sneeuw komen. Mogelijk wordt het daar ook echt wit. In het laagland blijft de winter voorlopig uit. Er is gewoon geen koude lucht dichtbij.

Sneeuwliefhebbers: houd moed

Dit wil overigens niet zeggen dat er verderop in de winter geen kansen op winterweer zijn. De vorige winter was natuurlijk nat, vaak onstuimig en heel erg zacht, maar volgens de winterverwachting van Weer.nl zijn er dit jaar meer aanknopingspunten voor winterweer. Veel mensen gaven bij een peiling op Weer.nl ook aan, aan een echte winter toe te zijn. Zo’n twee derde van de stemmers koos voor de optie met sneeuw, vorst en ijs.