Het heeft flink gewinterd vannacht, krabben geblazen!

Het is vanochtend weer even goed koud buiten de deur. Op veel plaatsen in het binnenland moest gekrabd worden. Vliegbasis Twenthe bij Enschede mat met -6,7 graden de laagste temperatuur, aan de grond vroor het er 9,3 graden. Ook De Bilt pakte zijn eerste vorstdagen, een maand later dan normaal.

Vandaag is het vooral in het oosten nog lange tijd koud. Daar komt de temperatuur pas vanmiddag boven nul. In het westen kan het overdag al een graad of 7 worden. Het is daarbij op steeds meer plaatsen bewolkt, al kan in het zuidoosten eerst de zon ook nog wel schijnen. Uit de bewolking valt lokaal wat lichte regen of motregen, met in het oosten ook een kleine kans op gladheid. De zuidelijke wind neemt langzaam toe.

Regen, regen en nog eens regen

Vanavond regent het echt en wordt het overal zacht met 4 tot 10 graden. Vannacht volgen weer een paar opklaringen, maar vallen ook buien en die zien we morgen nog steeds. De wind wordt dan noordelijk en aan zee tijdelijk hard. Ook laat de zon zich morgen nog wel even zien. Het wordt dan 9 of 10 graden, dus is het weer zacht.

Na morgen gaat de temperatuur weer iets omlaag. Verder is het vaak bewolkt en kan het vooral later op zondag en vrijdag regenen. In de nachten wordt het graad of 3, overdag schommelen de temperaturen rond 6 graden en dat is normaal voor deze tijd.

Foto: Ab Donker