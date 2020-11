Schaatsclubs in Groningen willen deze winter beslagen ten ijs komen

Hoewel ‘koning winter’ misschien nog niet pal voor de deur staat zijn de ijsclubs in de schilderachtige Groningse plaatsen Midwolda en Baflo de afgelopen dagen namelijk al druk bezig geweest om de ijsbanen gereed te maken voor als de vorst zich aandient.

Na enkele magere jaren snakken de ijsmeesters van de verenigingen weer naar het geklap van schaatsen op glad ijs. Ze zullen echter wel rekening moeten houden met een nieuwe bepalende factor dit jaar: het coronavirus.

‘Misschien groepen scheiden’

Durandus Takens is de voorzitter van ijsvereniging Eigen Kracht in Midwolda en hij gaat ervanuit dat corona geen roet in het eten zal gooien, mocht er genoeg ijs liggen op de baan. Takens: “Nee, in dat geval ligt er een draaiboek klaar van de KNSB. Wij hebben er nog niet heel uitgebreid over nagedacht maar dat komt allemaal goed. Als het zover is moeten we misschien bepaalde groepen gaan scheiden, of indelen op bepaalde tijden op de baan.”

Takens en de andere leden van Eigen Kracht hoopt dat het deze winter eindelijk weer eens raak is. “We hebben een paar magere jaren achter de rug. Vorig jaar zijn we een dag open geweest. Dat was leuk, maar wel weinig.”

Ook drie kwartier hogerop in Baflo wordt de waterpomp af en toe aangezet zodat er genoeg ligt voor als het gaat vriezen. “We doen er alles aan om er klaar voor de zijn als het gaat vriezen. Ik durf echt hardop te zeggen dat wij de mooiste ijsbaan van Nederland hebben en daar moet op geschaatst worden”, vertelt secretaris Steven Boekschoten hoopvol.

De komende dagen gaat de temperatuur ‘s nachts verder naar beneden en wordt er vorst verwacht.