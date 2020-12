Meeste partijen vinden strengere coronamaatregelen een goed idee

De meeste politieke partijen vinden het goed als er strengere coronamaatregelen worden genomen. Dat zeiden verschillende fractievoorzitters in de Tweede Kamer die maandagmiddag werden bijgepraat op het ministerie van Algemene Zaken, het departement van premier Mark Rutte.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet een harde lockdown voorbereidt. Nederland zou zeker tot en met 19 januari op slot gaan: alle niet-essentiële winkels moeten sluiten, net als culturele instellingen en zogenoemde doorstroomlocaties. Ook contactberoepen zoals kappers moeten hun werkzaamheden staken.

Lees ook: ‘Harde lockdown tot half januari: kabinet wil winkels en scholen sluiten’

Daarnaast gaan woensdag alle scholen, zowel basis- als middelbare scholen, dicht. Vanaf dat moment moeten leerlingen dus thuis online les krijgen. Ook de kinderopvang zou dichtgaan, alleen voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft opvang beschikbaar.

‘Ingrijpen is wel noodzakelijk’

Veel politici zeiden nu actie te willen omdat de tweede coronagolf weer hard toeslaat en de besmettingscijfers in hoog tempo oplopen. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers maakt zich zorgen. “Ik denk dat maatregelen een goed idee zijn”, aldus de leider van de kleinste coalitiepartij. “Ingrijpen is wel noodzakelijk, lijkt me.”

Volgens Klaas Dijkhoff van regeringspartij VVD houden we ons nu minder goed aan dezelfde regels die tijdens de eerste golf golden. “Dus met dezelfde regels boek je minder resultaat.” FvD-voorman Thierry Baudet zou strengere coronaregels juist “verschrikkelijk” vinden. “De schade aan de samenleving is verbijsterend.”

Lees ook: Premier Rutte houdt om 19.00 uur opnieuw toespraak vanuit het Torentje

PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet een “patroon van laat reageren”. Hij vroeg al eerder om actie van het kabinet. “Je ziet de cijfers al weken stijgen.” Hij wil dan ook snel een debat in de Tweede Kamer over de besmettingscijfers en de houding van het kabinet.

Premier Mark Rutte licht alle aanscherpte coronamaatregelen maandagavond toe in een nieuwe toespraak vanuit het Torentje. De toespraak van de minister-president is vanaf 19.00 uur live te volgen op SBS6, hartvannedernederland.nl en in de Hart van Nederland-app.

Redactie/ANP