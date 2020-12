Kabinet verruimt niet: maximaal drie mensen op visite met kerst

Het begint er steeds meer op te lijken dat we deze kerst niet met de hele familie aan het diner zullen zitten. Vanwege de blijvende stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen houdt het kabinet vast aan de bestaande groepsgrootte.

Dat betekent in de praktijk dat huishoudens, ook tijdens de feestdagen, maximaal drie mensen van buiten mogen ontvangen per dag. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door verschillende media.

Het lag al niet voor de hand dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond op hun persconferentie versoepelingen zou aankondigen. Rutte temperde vrijdag al de verwachtingen over de feestdagen. “Het ziet er op dit moment gewoon niet goed uit”, zei hij na afloop van de ministerraad.

Het RIVM kwam dinsdag met een nieuwe wekelijkse corona-update. De gezondheidsdienst sprak daarin van een “zorgwekkende” stijging van aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week: 43.103 positieve tests ten opzichte van 33.949 de week ervoor. Daarnaast steeg aantal ziekenhuisopnames het laatste etmaal met veertig naar 1.700 coronapatiënten.

