'Weinig versoepeling', wat komt dan aan bod tijdens de persconferentie?

Het kabinet hakt dinsdag de laatste knopen door voor de persconferentie van 19.00 uur. Op grote versoepelingen hoeven we niet te rekenen. Maar hoewel het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door corona weer stijgt, lijken strengere maatregelen ook niet waarschijnlijk, zeggen bronnen tegen Hart van Nederland..

Op dit moment zijn de overleggen over de aanpak tijdens de feestdagen nog druk bezig. Maandagavond hebben de experts van het Outbreak Management Team hun advies ingeleverd bij het kabinet en zaten de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bij elkaar. Dinsdag komen de meest betrokken ministers bij elkaar voor de laatste besprekingen over het ‘kerstpakket’ aan maatregelen.

Lees ook: ‘Kabinet komt niet met versoepelingen door hoge besmettingscijfers’

Na het overleg op het Catshuis zondag, is de verwachting dat het kabinet met deze coronacijfers niet overgaat op grote versoepelingen. In de VS bezochten veel Amerikanen hun familie tijdens Thanksgiving en wordt nu een piek in het aantal besmettingen verwacht. Ook in Nederland wordt rekening gehouden met zo’n scenario.

Langere kerstvakantie?

Toch is het niet zeker dat het kabinet ervoor kiest om bijvoorbeeld de scholen langer dicht te houden tijdens de kerstvakantie. Onafhankelijke experts vinden dat de vakantie met twee weken moet worden verlengd. Maar bronnen rond het kabinet noemen ook de nadelen van onderwijs op afstand. Bovendien wordt niet verwacht dat een iets langere kerstvakantie een groot effect zal hebben op het aantal besmettingen.

Lees ook: ‘Kerstvakantie moet twee weken langer, anders gaat het fout’

Er wordt nog nagedacht over het verhogen van het aantal mensen dat bij elkaar mag komen tijdens de feestdagen. Maar of dat ook echt gaat gebeuren en om wat voor getal het dan gaat, is niet duidelijk. Ingewijden benadrukken dat mensen zelf goed moeten nadenken over hoe ze de Kerstdagen veilig kunnen vieren.

Naleving van maatregelen

Daarbij wordt keer op keer gezegd dat de naleving van de maatregelen beter moet. Als dat gebeurt, loopt ook het aantal besmettingen vanzelf terug, zo is het idee. Binnen het kabinet wordt er rekening mee gehouden dat mensen zich tijdens de feestdagen minder goed aan de maatregelen zullen houden. Toch lijken strengere controles geen serieuze optie.

Verder komt waarschijnlijk ook de vaccinatie-strategie aan bod. Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt als alles meezit in de eerste week van januari te kunnen beginnen met inenten. Pas woensdag wordt naar verwachting meer bekend over de extra steunmaatregelen voor zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en de cultuursector.