Matthijs begonnen als nieuw quarantainemaatje van Marcel: 'Ik was wel een beetje brutaal'

Voor Matthijs Cornelissen (39) breekt een vreemde tijd aan. Uit vele reacties op de oproep van longpatiënt Marcel Brans uit Breda voor een nieuw ‘quarantainemaatje’, werd hij verkozen om de komende maanden in quarantaine bij Marcel thuis door te brengen. Voor Maarten Schiering, die de afgelopen vier maanden bij Marcel inwoonde, wordt het bijzonder om weer naar buiten te gaan: “Ik heb wel zin om weer naar de kapper te gaan.”

Door zijn ziekte is de kans groot dat een besmetting met het coronavirus dodelijk kan zijn voor Marcel. Daarom koos hij ervoor om vanaf half maart in volledige afzondering te leven. Om niet helemaal in eenzaamheid te leven besloten hij en Maarten de coronatijd samen te gaan doorbrengen. Als quarantainemaatjes.

Reacties

Het verhaal van de twee, die elkaar voor de coronacrisis niet kenden maar ervoor kozen om deze samen door te brengen, liet weinig mensen onberoerd. Na de uitzending van Hart van Nederland eind juli kwamen vele reacties op de oproep voor een vervanger van Maarten. In Matthijs werd de perfecte opvolger gevonden: “Toen ik het zag op Hart van Nederland dacht ik: dit wil ik gaan doen. Daar was ik van overtuigd,” vertelt Matthijs.

Matthijs leefde de afgelopen twintig jaar in Thailand en kwam tijdens de coronacrisis terug naar Nederland. Hij twijfelde geen moment om zich voor Marcel in te zetten. “Ik was een beetje brutaal, want ik zei: ik word de volgende Maarten.”

Het gevoel opgesloten te gaan zitten heeft Matthijs niet. “Ik denk dat we het heel gezellig gaan hebben.” Als iemand die veel heeft gereisd, heeft hij met Marcel de komende maanden in ieder geval voldoende om over te praten. “Ik kan naar zijn verhalen luisteren en dan ben ik daar ook een beetje,” vertelt Marcel. “Dus op die manier wordt mijn wereld groter.”

Vertrek

De komst van Matthijs als quarantainemaatje betekent het vertrek van Maarten. Hij kijkt er erg uit om terug te keren naar de bewoonde wereld. “Ik heb wel zin om weer met vrienden af te spreken, en naar mijn ouders te gaan. En naar de kapper te gaan.”

Vier maanden bij elkaar in quarantaine leven is bijna een sociaal experiment. De ervaring was in ieder geval goed. “Het is mij heel goed bevallen,” vertelt Maarten. “Het is gewoon heel fijn om in tijden van crisis iets te doen.”

Wat Maarten nu gaat doen weet hij nog niet zeker, maar het zal in ieder geval in de zorgsector zijn. “Het is een van de belangrijkste sectoren die hulp kan gebruiken. Ik heb een aantal lijntjes uitgezet en hoop dat het iets oplevert.”