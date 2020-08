Vervanger gevonden voor 'quarantainemaatjes' Maarten en Marcel

Het is ze gelukt! Maarten Schiering (30) en Marcel Brans (50), die al drie maanden samen in quarantaine zitten, hebben een vervanger gevonden voor ‘quarantainemaatje’ Maarten.

De twee kenden elkaar voor de coronacrisis niet. Toch leefden ze drie maanden met elkaar in één huis. Marcel heeft een longaandoening, corona zou hem fataal kunnen worden. Om die reden besloot hij met één verzorger in quarantaine te gaan.

Maarten gaf zichzelf op voor de job, maar het avontuur is nu bijna ten einde. Daarom zocht Marcel een vervanger, en die is gevonden, zo laten ze aan Hart van Nederland weten: “We hebben twee personen gevonden die wij met hun brief en telefoongesprek het beste vonden matchen. Deze twee hebben wij via jullie gevonden, dus bedankt!”

Longaandoening

De nieuwe quarantainemaatjes zullen per 1 september afwisselend intrekken bij Marcel in Breda. Marcel zit sinds hij zich kan herinneren in een rolstoel. Hij woont zelfstandig, maar heeft 24 uur per dag hulp nodig. Daarom plaatste hij vier maanden geleden een oproep voor een quarantainemaatje. De reactie van de dertigjarige Maarten sprong eruit tussen alle anderen.

De twee hebben het erg gezellig gehad in quarantaine en Maarten heeft er ook een boel van geleerd. “Mijn beeld van mensen met een lichamelijke beperking is heel erg veranderd, in positieve zin”, blikt hij terug.

