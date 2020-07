Ze kenden elkaar niet, maar Maarten (30) en Marcel (50) zitten al drie maanden samen in quarantaine

Maarten Schiering (30) en Marcel Brans (50) kenden elkaar voor de coronacrisis niet. Toch leefden ze drie maanden met elkaar in één huis. Marcel heeft een longaandoening en besloot met één verzorger in quarantaine te gaan. Maarten gaf zichzelf op voor de job, maar het avontuur is nu bijna ten einde. Daarom zoekt Marcel een nieuw ‘quarantainemaatje’.

Marcel zit sinds hij zich kan herinneren in een rolstoel. Hij woont zelfstandig in Breda, maar heeft 24 uur per dag hulp nodig. Hij heeft longproblemen en had verschillende verzorgers. Toen het coronavirus in Nederland opdook, wilde hij voorkomen dat er steeds wisselende mensen langs zouden komen. Het besmettingsgevaar zou alleen maar toenemen.

Corona overleeft hij niet

“Op het moment dat je iets in je longen krijgt, heb je reserves nodig, die heb ik niet”, legt Marcel uit. “Mijn artsen zeggen ook dat opname op een intensive care niet reëel is. De enige manier om ervoor te zorgen dat ik corona overleef is om het niet te krijgen. Niet om ervan te genezen, dat gaat hem niet worden.”

Daarom plaatste hij vier maanden geleden een oproep voor een quarantainemaatje. Marcel zocht iemand die betaald samen met hem in quarantaine kon gaan en hem wilde verzorgen in tijden van corona. De reactie van de dertigjarige Maarten sprong eruit tussen alle anderen.

Maarten getroffen door crisis

Maarten vertelt waarom hij reageerde: “Het was op een gegeven moment voor mij echt een win-win situatie, want corona sloeg in en ik was eigenlijk net financieel stabiel aan het worden in de vrijetijdsbranche. Ik ben daarin afgestudeerd het afgelopen jaar. Door corona werd er goed roet in het eten gegooid en drie dagen later kwam ik de oproep van Marcel tegen.” Het duurde niet lang voordat Maarten bij Marcel in quarantaine ging. Nu verzorgt hij hem elke dag.

“Maarten was één van de eersten die reageerden en komt ook nog eens uit de buurt”, zo blikt Marcel terug op zijn oproep. “En Maarten kent vrienden die ik ook ken. Dat is gewoon een schot in de roos. Maarten doet veel aan sport, is sterk. En hij houdt van sociale experimenten en van een nuttig bestaan. Dan denk ik: dat is een goeie. Het zal een hele kunst worden om nog zo iemand te vinden.”

De werkzaamheden zijn heel verschillend, vertelt Marcel: “Maarten is eigenlijk een verlengstuk van mijn fysieke onvermogen. Ik kan praten en rondjes rijden. Al dat andere is wat Maarten moet doen. Maarten helpt mij uit bed, Maarten kleedt mij aan, Maarten maakt eten voor mij. Maarten doet alles wat je normaal gesproken zelf zou moeten doen.”

Af en toe naar buiten

De twee hebben het erg gezellig gehad in quarantaine en Maarten heeft er ook een boel van geleerd. “Mijn beeld van mensen met een lichamelijke beperking is heel erg veranderd, in positieve zin”, blikt hij terug. “We hebben gewoon een goede klik, dus het werkt daardoor, daar hebben we misschien ook wel geluk mee.”

De twee doden de tijd voornamelijk met schaken. En: “Maarten gaat ‘s morgens een wandelingetje maken, even joggen om zijn lichaam in shape te houden. En ‘s middags en ‘s avonds maak ik een blokje door het park. Dan kijk ik heel goed of ik niet in de buurt van iemand kom”, aldus Marcel. “We zijn heel voorzichtig met de lift. Dat zijn gevaarlijke momenten. Maar als je alleen naar die veiligheid kijkt, is het leven ook niet veel meer aan.”

Nieuw quarantainemaatje gezocht

Ze hebben elkaar dus helemaal gevonden, maar het zit er ook bijna op voor Maarten, eind augustus stopt hij ermee. Daarom zijn ze op zoek naar een waardige vervanger. Gelukkig voor de twee mannen scheiden de wegen niet voorgoed. “Ik denk dat het niet het einde is van onze relatie. Als ik straks weg ben bij Marcel, kijk ik er alleen maar positief op terug”, besluit Maarten.

