De politie heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan een trouwfeest in Tilburg. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen mochten daar dertig mensen bij aanwezig zijn, maar agenten telden 180 personen.

De politiemensen waren afgekomen op een melding van overlast uit een pand aan de Zevenheuvelenweg. Toen ze aankwamen, zagen door de deur dat er veel meer mensen aanwezig waren dan is toegestaan vanwege de corona-uitbraak. Daarop werd besloten om het trouwfeest per direct stop te zetten.

Dat verliep volgens een politiewoordvoerder rustig. Er zijn geen boetes uitgedeeld aan de bruiloftgasten en de politie heeft ook niet van iedereen de gegevens genoteerd, bevestigt de zegsman berichtgeving door Omroep Brabant.

Uitbater is verantwoordelijk

De gemeente moet nu beslissen of er maatregelen tegen de uitbater van de feestzaal worden genomen. Die is namelijk verantwoordelijk voor de naleving van de coronaregels.

Het is niet de eerste keer dat er grote groepen mensen samenkomen in Tilburg. Twee weken geleden gaf de gemeente toestemming voor een supportersfeest op het Olympiaplein tijdens een voetbalwedstrijd van Willem II. Zo’n duizend fans hielden zich daarbij niet aan de coronaregels: ze sprongen en zongen met elkaar, zonder voldoende afstand te houden.

Het toegestane voetbalfeest zorgde voor veel ophef, zowel binnen als buiten de Brabantse stad. Burgemeester Theo Weterings werd op het matje geroepen door de gemeenteraad en gaf toe dat hij een fout had gemaakt. “Het handhaven van de coronaregels was ondergeschikt aan het handhaven van de orde en veiligheid. En dat was een verkeerde keuze.”

