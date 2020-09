Grapperhaus krijgt alsnog boete voor overtreden coronaregels op bruiloft

Minister Ferd Grapperhaus krijgt alsnog een boete voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft. Het Openbaar Ministerie heeft de bewindsman daar donderdag van op de hoogte gebracht, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Grapperhaus laat weten het besluit van het OM te respecteren en zal de boete zo snel mogelijk betalen. “Een minister heeft een voorbeeldfunctie”, erkent hij, en is bovendien “een gewaarschuwd mens”. Door de boete krijgt hij een strafblad. Of hij daarmee minister kan blijven “is uiteindelijk ter beoordeling van de Tweede Kamer”.

Opgedoken foto’s

De beslissing over de boete is genomen door het College van procureurs-generaal, meldt het Openbaar Ministerie. “Het OM vindt dat met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld is, gediend is.”

Na de bruiloft van Grapperhaus vorige maand doken foto’s op waarop duidelijk te zien was dat de minister en zijn gasten lang niet altijd de voorgeschreven 1,5 meter afstand hielden. Hij moest diep door het stof, ook in de Tweede Kamer, waar een deel van de oppositie tevergeefs om zijn aftreden riep, maar kreeg tot dusver geen straf. Wel maakte hij uit eigen beweging een bedrag over naar het Rode Kruis.

Vertrouwen flink aangetast

Dat Grapperhaus niet bestraft werd voor een vergrijp dat veel anderen op een fikse boete en een strafblad kwam te staan, leidde de afgelopen weken tot felle reacties. De kwestie heeft ook het vertrouwen in de minister flink aangetast. In een peiling eerder deze week van EenVandaag onder ruim 2000 mensen zei de helft van de ondervraagden hem niet langer geloofwaardig te vinden.

