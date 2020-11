De 16-jarige maaltijdbezorger Erdinç Acar uit Zaandam dacht nog snel de laatste bestellingen bij zijn klanten te bezorgen. Maar een doodgewone werkdag, eindigde voor hem in een trauma toen hij werd neergestoken als hij een bestelling wil afleveren.

Het waren twee weken geleden de laatste drie bestellingen die nog bezorgd moesten worden. Op de Indigostraat parkeerde hij op zaterdagavond 24 oktober zijn scooter om vervolgens bij een flat aan te bellen. ”Ik zag al drie jongens hangen. Ik dacht; ze gaan toch niet het eten pakken?”, vroeg Erdinç zichzelf nog af. Hij besloot maar gewoon naar binnen te gaan om het eten te brengen. Toen hij terug kwam waren de jongens en het eten van de andere bestellingen weg.

Vechtpartij

”Ik vroeg aan iemand onderweg waar de jongens heen waren gegaan en vond ze alle drie. Ik riep ze na en zei dat ik ze wel kende, maar dat was gelogen om ze te laten schrikken”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Een van de jongens bleef staan, waarna een vechtpartij ontstond. ”De andere twee jongens keerden om en opeens stonden ze alle drie bij mij. Ik besloot afstand te houden en belde snel de politie. Toen ze waren wegrenden en ik de politie aan de lijn had, zag ik dat mijn broek was gescheurd en ik bloedde aan mijn knie. Ik zag mijn bot. Door de adrenaline heb ik niet gemerkt dat ik gestoken ben”, vertelt hij verder.

Ook was zijn bril van zijn gezicht gevallen, waardoor hij het mes niet heeft kunnen zien. De Zaandammer beschrijft het steekmoment dan ook als een soort waas. Twee weken later heeft de maaltijdbezorger nog last van het incident. Naast de acht hechtingen in zijn been is het vooral mentaal een klap. ”Soms krijg ik er nog nachtmerries van”, vertelt Erdinç. Daar het hele gebeuren slaap hij slecht en gaat hij binnenkort op zoek naar psychische hulp.

Lees ook: Meerderheid van burgemeesters pleiten voor landelijk messenverbod

Wapengebruik

De familie van Erdinc runt de eetzaak, Döner Bey in het centrum van Zaandam. Zij zijn allemaal erg geschrokken van het steekincident. ”Mijn broertje is psychisch nu helemaal niet in orde. Ook lopen gaat moeilijk. Nu zijn het jongeren die makkelijk met een mes lopen, en straks ook een pistool. Het wapengebruik hier is ongezond.’, vertelt broer Erdem.

Uit cijfers blijkt dit dan ook. In de gemeente Zaanstreek waren in 2017 138 incidenten met een wapen. In 2019 werden dit al 171 incidenten. En tot nu toe zijn er in dit jaar al 142 incidenten geweest. Zaanstad krijgt 1,63 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de de gemeente al jaren worstelt met de jeugdcriminaliteit.

Lees ook: Puberexpert wil messenverbod voor minderjarigen: ‘Wapens creëren schijnveiligheid’

Afgelopen maand werd binnen de gemeente ook een messenverbod ingezet, maar dat maakte niet het verschil voor Erdinç. Want enkele uren nadat het verbod was ingegaan moest hij worden afgevoerd naar het ziekenhuis door de ambulance. Het slachtoffer wil dan ook graag laten zien dat het in ruzies flink fout kan gaan. ”Als ze mijn zenuw hadden geraakt, had ik nooit meer kunnen lopen,” beseft hij.

Verdachten weer vrij

De politie doet op dit moment onderzoek naar het steekincident. Eerder werden drie minderjarige verdachten aangehouden. Maar toch werden de jongens al na het verhoor weer vrijgelaten. ”Het nog lopende onderzoek zal uit moeten wijzen of zij op enige wijze bij het incident betrokken zijn geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.