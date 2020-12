Luciano (8) bestrijdt corona-eenzaamheid onder ouderen met 250 kerstpakketjes

Het zijn donkere tijden, maar voor ouderen in Bodegraven is er woensdag een lichtpuntje: de 8-jarige Luciano Barth. Deze kleine weldoener brengt op eigen initiatief 250 kerstpakketjes langs bij eenzame ouderen.

Luciano heeft afgelopen tijd hard gewerkt om het geld voor de kerstpakketjes bij elkaar te krijgen. Hij verkocht zelfgemaakte wenspotjes en hield een inzamelingsactie. Van het opgehaalde geld maakte Luciano 250 kerstpakketten met daarin iets lekkers, een puzzelboekje en een kleurboek met kleurtjes.

Zelf afleveren

De kerstpakketjes worden persoonlijk afgeleverd door Luciano en zijn moeder, zodat de ouderen even aanspraak hebben. Ze leveren ze pakketjes af bij drie ouderencomplexen in Bodegraven. De 8-jarige held heeft overal aan gedacht. Puzzelen is lastig voor mensen met dementie, daarom krijgen zij een kleurboek met kleertjes.

